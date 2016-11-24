Merkez Bankası'ndan çifte faiz artışı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi ve faiz koridorunun üst bandlarını yükselterek çifte faiz artışı yaptı. Merkez Bankası'nın çifte faiz artışının ardından dolar üç kuruş birden düşerek 3.37 liraya geriledi

PPK'nın ardından yapılan açıklamada, "Marjinal fonlama oranı yüzde 8.25’ten yüzde 8.5’e yükseltilirken, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7.25 düzeyinde sabit tutuldu. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 7.5’ten yüzde 8’e yükseltildi" denildi.

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