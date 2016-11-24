Merkez Bankası'ndan çifte faiz artışı

PPK'nın ardından yapılan açıklamada, "Marjinal fonlama oranı yüzde 8.25’ten yüzde 8.5’e yükseltilirken, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7.25 düzeyinde sabit tutuldu. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 7.5’ten yüzde 8’e yükseltildi" denildi.
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