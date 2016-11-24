Merkez Bankası'ndan çifte faiz artışı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi ve faiz koridorunun üst bandlarını yükselterek çifte faiz artışı yaptı. Merkez Bankası'nın çifte faiz artışının ardından dolar üç kuruş birden düşerek 3.37 liraya geriledi

Merkez Bankası'ndan çifte faiz artışı

PPK'nın ardından yapılan açıklamada, "Marjinal fonlama oranı yüzde 8.25’ten yüzde 8.5’e yükseltilirken, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7.25 düzeyinde sabit tutuldu. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 7.5’ten yüzde 8’e yükseltildi" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #merkez bankası #faiz artışı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.