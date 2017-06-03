Merkez Bankası'ndan kredi kartı kullanıcılarına önemli uyarı

Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarıyla ilgili bu sabah bir açıklamada bulundu

Merkez Bankası'ndan kredi kartı kullanıcılarına önemli uyarı

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

'Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır.'

Etiketler; #merkez bankası #kredi #kredi kartı
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