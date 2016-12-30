Motorine zam gelecek. Peki kaç lira?

Motorin de 5 TL sınırına yaklaşıyor. Motorine gece yarısı zam gelmesi bekleniyor

Motorinin fiyatı da gelen zamlarla 5 TL sınırına yaklaşıyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada motorine 12 kuruş daha zam gelmesi bekleniyor. Açıklamaya göre zam gece yarından itibaren geçerli olacak.



Eğer öngörülen zam olursa İstanbul'da 4,37 TL'den satılan motorin 4,49 TL'ye yükselecek. Ankara'da ise şuan 4,43 TL'den satılan motorinin litresi bu zamla birlikte 4,55 liraya kadar yükselecek.



