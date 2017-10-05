MTV'ye zam var ama Bakan oranını açıklamadı!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yapılan ve tepkilere yol açan yüzde 40 ila 68 arasındaki zam oranının aşağı çekilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı sonrası, torba tasarısı görüşmelerine başladı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018'den itibaren MTV zammında artış yapılacağını belirtirken, merak edilen oranı açıklamadı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, MTV zammının da yer aldığı 'torba tasarı' olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşülmesine başlandı. Komisyon çalışmalarına katılan Maliye Bakanı Ağbal, 130 maddelik tasarıda yer alan düzenlemeleri, 9 ana başlık altında toplandığını belirtti.



Komisyonda sunum yapan Ağbal, tasarının istihdam ve yatırımların teşviki, vergi kanunları, vergi mükelleflerine sağlanan yeni kolaylıklar, iletişimin vergilendirilmesi, kamu taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması, kaçak sarmalık tütün ticaretiyle mücadele, 2017 yılı Bütçe Kanunu ile Hazine Müsteşarlığı'na verilen borçlanma yetkisi limitinin artırılmasıyla OVP'de öngörülen kamu maliyesi hedeflerine ulaşmak amacıyla gelir artırıcı önlemler ve bunlardan Savunma Sanayii Fonu'na yapılacak aktarımlara ilişkin düzenlemelerin yer aldığını kaydetti.





BAKAN AĞBAL: YASAL DÜZENLEME ÖNERİMİZ VAR



Asgari ücretin bin 404 lira olduğunu hatırlatan Maliye Bakanı Ağbal, gelir vergisi nedeniyle bazı çalışanların gelirinin, bu ücretin altına düştüğünü söyledi. Bakan Ağbal, "Bu düşüşü engellemek, asgari ücretlinin gelirinin hiçbir şekilde bin 404 liranın altına düşmemesini sağlamak üzere bir yasal düzenleme önerimiz var. Kamu kurumlarına ait taşınmazları şehir dışına taşınacak sanayi sitelerinin kullanımına sunmak amacıyla bir madde taslağı, kanun tasarısının içinde yer alıyor. Böylelikle kalkınmada öncelikli illerde kamuya ait yerleri sanayi sitesi kooperatiflerine, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine bedelsiz olarak devredeceğiz. Diğer illerde ise emlak vergisi değeri üzerinden peşin veya taksitle satılması öngörülmektedir. İmalat sanayisi sektöründe 2018'de olmak koşuluyla teşvik belgesine sahip veya teşvik belgesi alacak yatırımcılar yaptıkları yatırım harcamaları için mevcut Kurumlar Vergisi Kanunu'nda tanımlanan katkı oranlarını 15'er puan artırıyoruz. 2018 yılında ne kadar yatırım harcaması yaparsanız diğer kazançlardan, elde ettiğiniz bütün kazançtan bu harcamayı düşme imkanı veriyoruz." diye konuştu.