MÜSİAD Başkanı: 2019'un ilk 3 ayı sıkıntılı

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "2019'da ilk 3 ay biraz sıkıntı çekeceğiz ama devamını ekonomik programa uygun bir şekilde tamamlayacağımızı düşünüyorum" dedi

MÜSİAD Denizli Şubesi'nin 22'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı otelde yapıldı. Toplantıya, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Merkezefendi Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Gürlesin, MÜSİAD Denizli Şubesi Başkanı İsmail Biltekin ve dernek üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim okunmasının ardından başlayan toplantıda konuşan MÜSİAD Denizli Şubesi Başkanı İsmail Biltekin, bugüne kadar yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi, Genel Kurul'da tekrar aday olmadığını açıkladı. Daha sonra toplantı basına kapalı devam etti.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, enflasyonla mücadele amacıyla başlatılan ve Dernek üyesi 2 bin 500'ün üzerinde firmanın katıldığı program kapsamında, yaşanan fiyat artışının aşağıya doğru indiğini belirtip, bu yıl da bu düşüşün devam etmesini beklediklerini söyledi. Kaan, KOBİ'lere yönelik olarak 12 bankanın desteği ile hayata geçirilen 22 milyar liralık destek programını çok faydalı bulduklarına da dikkati çekip, "Türkiye'deki üretimin yani cironun yüzde 64'ünü KOBİ'ler yapıyor. İstihdamın yüzde 73'ünü KOBİ'ler yapıyor. Büyük bir sivil toplum kuruluşunun başkanı olarak söylüyorum; Önümüzdeki süreçte ilk 3 ayda belki de istediğimiz şeyler olmayacak ama açıklanan yeni ekonomik programa uygun şekilde Türkiye sağlam adımlarla hareket ediyor. İş dünyası olarak biz karamsar olmayacağız. Daha fazla çalışacağız, daha çok mücadele edeceğiz" dedi.

'2019'DA İLK 3 AY SIKINTILI GEÇECEK'

2018'in ikinci yarısında Türkiye'nin ekonomik bir saldırıya maruz kaldığını belirten Kaan, "2018'in özellikle ikinci yarısında yapılan Türkiye'ye karşı saldırı, döviz, faiz ve enflasyon üzerinden oldu. Bu 2008'e göre çok daha büyük bir saldırıdır. 2008'de kriz Türkiye'yi teğet geçmiştir. Ama geçen seneki bu saldırıdan Allah'ın izniyle ülke olarak kurtulduk. 2019'da ilk 3 ay biraz sıkıntı çekeceğiz ama devamını ekonomik programa uygun bir şekilde tamamlayacağımızı düşünüyorum. İlk 3 aylık dönem mevsim itibarıyla genelde hizmet sektörünün yavaş olduğu bir dönem oluyor. İhracatta artışın devam edeceğini düşünüyoruz. Geçen yıl 168 milyar doların üzerinde bir ihracatımız oldu. İthalatta yine bir miktar durağanlık devam edecek. Daha fazla üreterek ve aynı zamanda maliyetlerimizi de aşağı düşürecek şekilde çalışarak, tasarruf ederek bu işin üstesinden geleceğimize inanıyorum" diye konuştu.

'AYAĞINI YORGANINA GÖRE UZAT SÖZÜNÜ UNUTMUŞUZ'

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, kredi kartı kullanımının Türkiye'nin bir vazgeçilmezi olduğunu da belirterek, "Atalarımızın bir sözü var, 'Ayağını yorganına göre uzat' diye. Ama bunu unutmuşuz bir miktar. Kredi kartlarının taksitlendirilmesi konusuna olumlu bakıyoruz. Vatandaşlarımız kredi kartlarını bir kurtuluş yolu olarak görmesinler. Karşılığı varsa harcama yapsınlar. Diğer türlü biz bunun önünü alamayız" dedi.

YENİ BAŞKAN MEHMET AKGÜN

Öte yandan, MÜSİAD Denizli Şubesi'nde tek listeyle gidilen seçimde yeni başkan Mehmet Akgün oldu. Akgün'ün yönetimindeki yeni yönetim kurulu; Engin Boyacı, Hakan Şirin, Muharrem Kılcı, Cemal Işık, Mustafa Semerci, Yunus Çiftci, Etdal Otçu, Hasan Gürlesin, Ali İhsan Keskin, Salih Atıcı, Semih Selçuk Arkan, Burhan Armutcu, Veli Cengiz, Osman Kabalay'dan oluştu.