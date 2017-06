OSB'lere vergi muafiyeti geliyor

Hükümet, son yıllarda gündemine taşıdığı ancak bir türlü sonuca varamadığı OSB'lere emlak vergisi muafiyeti düzenlemesi çalışmalarını hızlandırdı. Komisyon toplantılarının devam ettiği düzenlemeyle OSB'lerin emlak vergisi, tapu harcı ve TRT payından muaf olacağının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor



- Hükümetin son yıllarda sürekli gündeminde tuttuğu OSB 'lerin emlak vergi sinin kaldırılmasında sonuca varılmak üzere. Komisyonda hala görüşmeler devam ediyor. Hükümet yapacağı düzenlemeyle OSB'lere emlak vergisi, tabu harcı ve TRT payını muafiyeti getirecek. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağı ve birkaç gün içinde getirilecek düzenlemenin açıklanması bekleniyor. Ekonomide yaşanan olumsuzluklardan dolayı OSB'ler durumun yetmeyeceğini ama olumlu olduğunu söylerken, belediyelerin süreci yakından takip ettiği ve durum netleşince konuyla ilgili memnuniyetsizliklerini dile getirecekleri belirtiliyor.Organize sanayi bölgelerinde emlak vergisi muafiyeti durumunu sorduğumuz Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hilmi Uğurtaş, 'Düzenleme OSB'ler için son derecem olumlu bir durum ancak yeterli değil. Zaten OSB'deki sanayicilerden alınmasının doğru olmadığını hep söyledik. Sanayiciler için sadece emlak vergisinin kaldırılması da yeterli değildir. Ama sanayiye olan bakışı göstermesi açısından olumlu buluyoruz. Bunun dışında sanayiciden alınan TRT payı ve tapu harçları da kalkıyor. Komisyonda bu durumlar görüşülüyor. Görüş de bildirdik. Bunlar sanayiciye moral olacak adımlar. Hükümetin sanayiciyi desteklediğini gösteriyor. Ancak yeterli değil. Daha büyük sorunlarımız var. Öncelikle onların çözülmesi lazım. Can suyu vermeyle sorunlar çözülmez' dedi.Türkiye sanayisinin baş pazarının AB olduğunu ve öncelikle Türkiye'nin AB'yle ilişkilerini acilen çözüme kavuşturması gerekliliğine vurgu yapan Uğurtaş, şunları söyledi: Türkiye sanayisinin baş pazarı AB ülkeleri. Türkiye'nin çok çabuk AB ile ilişkilerini düzeltmesi ve iç barışı sağlaması gerek. Bunların gerçekleşmesinin yanında terör belasından kurtulmamız lazım. Güneydeki durumlarda da çok taraf olmamamız gerek. Bunlar bizim önümüzdeki büyük engeller ve ortadan kaldırılması lazım. Çünkü şu anda dış alıcılar ülkeye gelmiyor. Büyük tedarikçiler farklı ülkelerle çalışmaya başladı. Siyasilerden beklentimiz bu büyük sorunları çözüme kavuşturmaları. Can sularıyla olmaz. Çark dönmüyor, can suyu alıyorsun ama onu da tükettikten sonra ne olacak? Balık tutmasını öğrenmeliyiz.Ekonomide yaşanan bu sıkıntılı süreçte sanayicilerin düşünülerek olumlu yönde alınan her karar ve atılan her adımı desteklediklerini belirten Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Erdoğan Çiçekçi, 'Bu olumlu gelişme firma bazında da OSB bazında da düşünüldüğünde son derece doğru bir karar. OSB'leri özendirici her türlü hareketi de destekliyoruz. Bunlar aynı zamanda yeni OSB'leri de teşvik eder. Sanayici açısından bu tür teşvikler olumlu ama yeterli değil' diye konuştu.Türkiye'de yapılan OSB'lerle ilgili eşit uygulamaların kendilerini memnun ettiğini ancak OSB'lerin teşvik sisteminde hala ciddi sorunlar olduğuna dikkat çeken Çiçekçi, şöyle konuştu: İzmir'deki OSB'lerin teşvik sisteminde ciddi sorun var. Eşit uygulama yok. OSB'ler bazında teşvik sistemine bakıldığında Manisa ile İzmir arasında farklılıkları görürsünüz. Manisa OSB bazında 4'üncü dereceden istifade ederken, İzmir 1'inci dereceden ediyor. Bu durumun düzeltilmesi İzmir'deki OSB'ler için son derece önem taşıyor. Menemen OSB'ye tam 20 dakika uzakta olan Manisa'da akıl almaz teşvikler varken, bizde yok. Bunu çok dile getirdik ancak hükümet beceremedi. Umarım, bundan sonra yapılır. Büyük yatırımlı teşviklerde kümelenmenin olduğu yerlerde teşvik var. Ancak büyük yatırımcı olmayanlara bu teşvikler yok. Sektör bazında ve hatta ilçe bazında teşvik sistemi geliştirilmeli. Teşvik konusunda hükümet maalesef muhafazakâr davranıyor.Hükümetin organize sanayi bölgelerindeki firmaları emlak vergisi muafiyeti, tapu harç muafiyeti ve TRT payı muafiyeti getirme yönündeki çalışmasını çok olumlu bulduklarını belirten Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, şunları söyledi: Bu çalışma sanayicilerimizi çok olumlu etkileyecek. Bu dönemde bu tarz desteklere ihtiyaç var. Hakikaten hükümette aldığı önlemlerle piyasadaki sıkıntıları ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bu aldığı karardan dolayı hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. Bu emlak vergisi, TRT payı ve tapu harç bedelleri sırtımıza yüktü. Bu yüklerin ortadan kaldırılması ve yapılandırmalarla da sanayicilerin desteklenmesi ekonomimiz için son derece önem taşıyordu.Haziran'ın ilk haftasının çevre haftası olduğunu ve son 20 yılda sanayicilerin çevre duyarlılıklarını çok geliştirdiklerini söyleyen Çiçekçi, sanayicilerin çevre haftasını da kutladı.