Özel güvenlikçiler standart istiyor

İzmir Ticaret Odası’nda (İZTO) bir araya gelen özel güvenlik eğitim kurumları, kurumlardaki farklı fiyat politikasının etik rekabet anlayışına uymadığını ifade ettiler.

İZTO Yönetim Kurulu Üyesi ve Özel Güvenlik Hizmetleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Gökhan Arıkan ile de görüşen özel güvenlik eğitim kurumu temsilcileri, standart fiyat politikası, etik dışı rekabet koşulları ve sektörel birlik konularında fikir alışverişinde bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan İZTO Yönetim Kurulu Üyesi ve Özel Güvenlik Hizmetleri Derneği Başkanı Serdar Gökhan Arıkan, eğitimde fiyat politikasının revize edilerek, bir standarda oturtulması ve bunun dışında kurs saatlerinin de en az 3 katına çıkması gerektiğini söyledi.

Güvenlik sektörünün 2004 yılında kanunlaştığını söyleyen Arıkan, “Özel eğitim kurumları personel yetiştiriyor, sektöre istihdam sağlıyor. Fiyat rekabetini yaratan durumlar var. Ücretleri farklılaştırıyor, bazen bir durum kursiyerler için kurs maliyetini de aşıyor. Böyle durumlar kurs almak isteyenler için de yanıltıcı. Güvenlik sektörü olarak 2019’dan umutluyuz. Kimse ucuz rakamlara iş yapmıyor, artık böyle bir durum yok. Sektörüne sahip çıkan, personeline sahip çıkan firmalara hizmet verme yönüne doğru gidiyor. Ucuz rakama belge almak isteyen kursiyerlere, bu fırsatı yaratan kurumların da sektörde yarattığı haksız rekabet eğitimin kalitesizleşmesine sebebiyet veriyor. Silahlı- silahsız eğitimler 550-725 TL arasında değişiyor. Tüm eğitim kurumlarının, tüm maliyetleri kapsayacak şekilde net bir fiyat politikası gütmesi gerekli. Kursu ucuz gösterip sonra kursiyerlere ekstra maliyetler çıkarmak, sektöre de eğitim kurumlarına da kursiyerlere de zarar veriyor. Özel eğitim kurumlarında asgari fiyat tarifesinin uygulanması gerekiyor” dedi.

Kurs süresi uzatılmalı

Özel güvenlik kurumlarında verilen eğitim kalitesinin artması için de kurs saatlerinin artması gerektiğini söyleyen Arıkan, “İç İşleri Bakanlığı’na dernek olarak eğitim saatinin yetersizliğe ile ilgili bir rapor verdik. Bu eğitim saatinin uygun olmadığını ve en az 3 katına çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Eğitim alacak kişilerinde belgelerinin sınıflandırması gerektiğine inanıyoruz. AVM’de çalışan, hastanede çalışan, okulda çalışan şeklinde ayrı sınıflandırılması gerekiyor. Silahlık uygulaması da istediğimizi ilettik” diye konuştu.