Özgener, İTO başkan adaylığını açıkladı

Nisan ayında yapılacak seçimlerde İzmir Ticaret Odası (İTO) Başkanlığı’na aday olduğunu açıklayan Mahmut Özgener, İzmir’in potansiyelini ortaya çıkarmak ve üyelerle geleceği birlikte yaratmak için göreve talip olduklarını söyledi



İzmir’in kalitesini kanıtlayacağız

- İş dünyasının önde gelen isimlerinden Mahmut Özgener , İzmir Ticaret Odası (İTO) başkanlığına adaylığını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden sonra İzmir’e döndüğünü ve dostlarıyla yaptığı görüş alışverişi sonrası İzmir Ticaret Odası Başkan Adaylığı fikrinin ortaya çıktığını söyleyen Özgener, ‘Yakın dostlarım ve meslektaşlarım bana bu teklifle ilk kez geldiklerinde hayatımın en önemli kararlarından birinin eşiğinde durduğumu anladım. Bu eşiği aşmamda ve aday olmamda en büyük pay, bana bu teklifi getiren, güven duyan, desteğini ilk andan itibaren esirgemeyen oda mensubu işadamları, meslek komitesi ve meclis üyesi arkadaşlarım. Tabi ki böyle adaylıkların, nerede olursa olsun ciddi süreçler ve insanlara yüklediği büyük sorumluluklar var. Söz konusu İzmir Ticaret Odası Başkanlığı gibi önemli bir görevse, bu sorumluluk çok daha büyüyor’ dedi.

İzmir’in potansiyelini gerçeğe çevirmek, değişimi birlikte başarmak ve geleceği birlikte yaratmak için aday olduklarını dile getiren Özgener, şöyle devam etti: Yaşamlarımız İzmir'de geçti. Ailelerimizle birlikte 100 yılı aşkın bir süredir İzmir'in ve İzmirlilerin parçasıyız. Bizim için İzmir’de doğmak değil, İzmirli gibi düşünmek ve yaşamak önemlidir. Ailelerimizden aldığımız İzmir değerleri, ticari hayatlarımıza, üretim biçimlerimize yansıdı ve dayanışmayla başarılara ulaşmamızı sağladı. 100 yıla varan ticari geçmişimizden ve geleneğimizden aldığımız güç ve deneyimimizle oluşturduğumuz projelerle karşınızdayız. İzmir olarak insan, yaşam, ekonomik kalitemizi dünyaya daha güçlü bir şekilde yansıtacağız. Yapılan araştırmalar İzmir'in en önemli sorunlarından birinin kendini anlatmak olduğunu gösteriyor. Kentsel vizyonumuzu tüm kurumlarımızla İzmir'in her konudaki kalitesini dünyaya kanıtlamaya odaklayacağız.

İzmir’in potansiyeli dünyaya gösterilecek

Göreve gelmeleri halinde, İzmir Ticaret Odası olarak, uluslararası işbirliklerini artıracaklarını, dünyanın büyük ticaret merkezlerinde, teknoloji bölgelerinde, dünya ekonomisine yön veren kentlerde isimlerini duyuracaklarını söyleyen Özgener, ‘Çin'den, Silikon Vadisi'ne kadar ticari ve kültürel ilişkilerimizi güçlendirecek, önemli Avrupa metropollerinde, Ortadoğu'nun önemli merkezlerinde İzmir'in varlığını ve imajını hissettireceğiz. Eşsiz bir insan kaynağımız, yenilikçi beyinlerimiz, inovatif ve cesur gençlerimiz var. Yaratacağımız inovasyon hareketiyle, gençlerimizin insanlığı ve ülkemizi ileri götürecek çalışmalar yapmasını sağlamalıyız. Dünyanın en önemli teknoloji kurumlarıyla işbirliği olanakları yaratacak ve ortak yatırımlarla teknoloji konusunda kentimizi Türkiye'nin merkezi haline getireceğiz. Yaratıcılık ve Ar-Ge alanında adı geçen önemli merkezlerden birisi olabilmek için ‘İnovasyon Üssü’ adı altında yenilikçi yatırımları üyelerimizle birlikte hayata geçireceğiz. İzmir markasını tüm dünyada arzulanan ve ziyaret edilmek istenen bir kent haline getireceğiz. İç ve dış turizmde payımızı arttırmak adına markamızı yeniden konumlandıracağız. Kemeraltı, Karşıyaka Çarşısı gibi özellikli alanlarımızda üyelerimizin ve ilgili tüm tarafların da görüşlerini alarak birlikte buradaki potansiyeli canlandırma gayretinde olacağız’ dedi.

Geleceği birlikte yaratacağız

Üyelerin kendilerini bu göreve layık görmesi halinde, her zaman bu büyük potansiyeli açığa çıkartmak adına yeni projelerle ortaya çıkacaklarını ifade eden Özgener, “Değişim için gereken adımları cesurca atacağız. Gelişim için gereken tüm koşulları yaratmak için çalışacağız. Tüm hedeflerimizi birlikte, yan yana, büyük bir sinerjiyle başaracağız. Üyelerimizle geleceği birlikte yaratacağız. Her birey değişim ve gelecek için bir adım demek’ ifadelerini kullandı.

Demirtaş, ciddi bir rakip

25 yıldır İTO Başkanlığı görevini yürüten Ekrem Demirtaş ile ilgili sorulan soruya cevap veren Özgener, konuşmasını şöyle sürdürdü: Demirtaş ciddi bir rakip. Çekişme, rekabetli bir seçimi beraberinde getirir. Rekabetten kazanan kurum olur. İnşallah Sayın Ekrem Demirtaş’la beraber seçim sürecinde İzmir için projelerimizi paylaşırken İzmir’in kazanacağı bir seçim sürecini yaşamış oluruz. Demirtaş’ın 25 yıldır İTO Başkanı olmasının sadece kendi kararı olmadığını, onu o göreve seçenlerin meclis üyeleri olduğu için üyelerin kararlarına saygı duymak gerekiyor.

‘Siyasete ilgim yok’

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin bir başarı öyküsü olduğunu söyleyen Özgener, ‘İzmir ve ülkemize değer karan bir eğitim kumu kazandırılmıştır. Emeği kim geçtiyse İzmirliler olarak teşekkür etmek gerekir’ dedi. Siyasetin yoğun olduğu her dönemde isminin sürekli bir yerlerde geçtiğine dikkat çeken Özgener, ‘Baktığınız zaman bugüne kadar hiç siyaset yapmadım ve siyaset de düşünmüyorum. Ben bir işadamıyım, bir spor adamıyım ve bir aile adamıyım. Bugüne kadar siyasetle bir ilgim olmadığı gibi siyasi parti üyeliğim de olmadı. İTO, iş dünyasını takip etmekte ve tüm siyasi partilere de eşit mesafede olması gereken bir kurum. İTO makamının da siyaset makamıyla meşgul ediliyor olmasından rahatsızlık duyuyorum. Ben bir işe aday olduğum zaman referansım siyaset değil, o işe olan aşkım ve bir şeyler yapma isteğim olduğunu da herkes bilir’ ifadelerini kullandı.

İstifaları değerlendirdi

Adaylığının açıklaması sonrası Özgener, İTO yönetim kurulunda gerçekleşen istifalar hakkında da şu yorumu yaptı: İstifa tek taraflı verilen bir karardır ve saygı gösterilmesi gerekir. İstifaların gerekçesini bilemiyorum. İstifa da açıklamamdan önce oldu. Dönemimden önceki olaylar hakkında konuşmayı doğru bulmuyorum. İzmir için neler üretebiliriz, neler yapabiliriz, insanları buna nasıl ikna edebiliriz? Sadece bunları düşünüyoruz.