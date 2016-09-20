20 Eylül 2016 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Paykasa Kart Alım ve Bozum İşlemleri

    İnternet, günümüzün en çok alıştığı detaylarından bir tanesidir

    20 Eylül 2016 Salı 16:29
    Paykasa Kart Alım ve Bozum İşlemleri
    Her ne kadar bizler interneti farklı amaçlar için kullanıyor olsak bile, maalesef aslında kullanılması gerekilen alanlarda pek aktif olamıyoruz. Bu sebepten dolayı da gerçekten internet hakkında pek de çok bilgi almıyoruz. Ama alış-veriş yapan herkesin en büyük tutkusu elbette en başta internet. Alış-veriş ve internet iki kelime yan yana geldiği zaman elbette aklımıza hangi yolla ödeme yapsak seçeneği geliyor. İnternetten en iyi ödeme yöntemi kredi kartı gibi geliyor ilk başta ama paykasa kartı bilmeyenler için geçerli bu durum elbette. Paykasa kartı az çok artık hepimizi biliyor ,anlattığımız kadarıyla, hepimiz kullanıyoruz. Ama paykasa kart alım ve bozum işlemlerinde bir kalıyoruz. O halde bakalım, nasıl alıyor ve bozduruyoruz.

    Paykasa al işlemi bahsettiğimiz üzere hem internetten hem de Türkiye'deki bayilerden alınabilir. Özellikle de güvenilir sitelerden alınması çok daha mantıklı ve doğru bir karar olacaktır. Aynı zamanda paykasa bozdurma işlemi de çeşitli yerlerden olmaktadır. Her ne kadar kur farkı olsa bile, bozduracağınız günün kuruna denk gelecektir. Bu sayede belli başlı karlar bile edebilirsiniz. Paykasa alırken en önemli meselelerde bunlardan itibaren oluşmaktadır. Bu kadar kolay ve aynı zamanda zevkli bir işi herkes yapmak ister eminim ki. Kaldı ki bu zaten bir iş değil aslında bir tür alış-veriş diyebiliriz. Hatta tam anlamıyla alış-veriş yapmak için kullanılan bir sistem aslında. Oldukça karlı ve aynı zamanda da oldukça zevkli ve zaman harcamadan yürütülen bir sistem. Elbette bu sistem dururken kredi kartı meseleleri gibi başka sistemler ile uğraşmak, pek de hoşumuza gitmeyecektir. Bu bakımdan dolayı da herkes, paykasa kart alma yolunda ilerleyecektir.
    Anahtar Kelimeler: Paykasa , Paykasa Al ,Paykasa Kart ,Paykasa Bozum

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Murat B. BABAOĞLU Murat B. BABAOĞLU Mazi mumla aranıyor
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Yalan'ın adı 'yanıltma' oldu...
  • Hüseyin ÇATAL Hüseyin ÇATAL Mahallenin en güzel abisi
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz