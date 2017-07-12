İnternet alışverişleri günümüzde birçok kişinin vazgeçilmezidir. İnternet alışverişlerinde satın almak işlemini başlattığınızda kişisel bilgileriniz istenmektedir

Bu bilgileri paylaşmak birçok kişi için rahatsız edicidir. Çünkü internet alışverişleri kolaylaştıkça internet dolandırıcılarının da sayı artmıştır. Bu internet dolandırıcıları internette yapmış olduğunuz alışverişlerde kişisel bilgilerinizi paylaştığınız taktirde kredi kartlarına ulaşabilmekte ve sizin adınızdan birçok ürün almakta. Bu gibi sorunlar için insanlara kesin çözüm olarak paykasakartı sunulmakta. Paykasa güvenli alışverişler için en ideal karttır. Kart hiçbir kişisel bilgilerinizi barındırmaz ve tek kullanımlıktır. İstediğiniz bakiyeye sahip paykasayı alıyorsunuz ardından alışverişinizi yapıyorsunuz ve kartı atabilirsiniz. Paykasa kart hırsızlık ve kaybetme olayına da çözümlü bir şekilde yapılmıştır. Paykasa kartı kaybettiğiniz taktirde kart tek kullanımlık olduğu için bulan kişilerin kullanmasına imkan tanınmaz.

Bu kartı almak da kullanmak kadar kolaydır. Sitelerin paykasa satış bölümünden müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek en fazla 5 dakika içerisinde kart sahibi oluyorsunuz. Müşteri hizmetlerine kartı almak istediğinizi belirttikten hemen sonra istediğiniz bakiyeye sahip kart için havale yöntemiyle para yatırıyorsunuz ve anında kart sahibi oluyorsunuz. Kartın size ulaşma sürecini beklemeden alışverişinize başlaya da bilirsiniz. Bunun için telefonunuza sms’le kod gönderilmekte. Kod vasıtasıyla anında kişisel bilgilerinizi paylaşmadan intyernet alışverişlerinize başlayabilirsiniz. Paykasa kart alışverişlerin hemen ardından kendini iptal edebilme özelliğine sahiptir. Bu sayede kart dolandırıcıları ve hırsızların eline geçse bile hiçbir işe yaramayacaktır.

Diğer bir avantajlı özelliği ise paykasa bozdurma özelliğidir. Diyelim alışveriş yaptınız ve kalan bakiyenizle tekrar alışveriş yapmak istemiyorsunuz. Paykasa kartınız bozdurabilir ve bakiyenizi anında banka hesabınıza havale yardımıyla gönderebilirsiniz. Bunun için yine müşteri hizmetleriyle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. Müşteri hizmetlerine kartınızı bozdurmak istediğinizi bildirdiğiniz taktirde en kısa süre içerisinde kartınızda bulunan bakiye en yüksek kurla bozdurulacak ve banka hesabınıza havale olarak gönderilecektir.

Paykasa kart günümüzün en kullanışlı kartlarından biridir. İstediğiniz zaman bakiye ekleyebilir istediğinizde bakiyenizi çekebilirsiniz. Özellikle son günlerde oldukça fazla popülerleşen paykasa kart günümüzde birçok internetten alışveriş yapan kişiler tarafından kullanılmaktadır ve beğenilmektedir. Kartı, paykasakarti.net sitesinden kolay yolla satın alabilirsiniz.