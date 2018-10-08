Pazar fiyatları sinirlendiriyor

Pazardaki pahalılık vatandaşı kara kara düşündürüyor. Sebze meyvenin fiyatı o kadar yükseldi ki, pazar esnafı ürünlerin üzerindeki etikete kilo fiyatlarını değil, yarım kilo fiyatını yazıyor

Şefika Bal- Pazardaki pahalılık vatandaşı kara kara düşündürüyor. Sebze meyvenin fiyatı o kadar yükseldi ki, pazar esnafı ürünlerin üzerindeki etikete kilo fiyatlarını değil, yarım kilo fiyatını yazıyor. Pazarda alışveriş yapan Nusret Uçak, "Yanlış yönetimin sonucunu pazarda görüyoruz. Sinirlenmemek elde değil. Bu ülkede saman ithal ediliyor. Eğer bizler hayvanların altına serdiğimiz samanı da ithal edecek duruma geldiysek nasıl tarım ülkesi olduğumuz söyleyeceğiz" dedi.

Pazar fiyatları vatandaşı kara kara düşündürüyor. Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle tarımla ilgilenen üretici de tüketici de yüksek fiyatlarla karşılaştı. Domates üreticisi ve pazarcısı Abdullah Tetik, domatesin pahalılığının sebeplerini anlattı. Uzun yıllardır ailecek domates üreticiliği ve pazarcılık yaptıklarını belirten Tetik, "Maliyetler çok yüksek. Amelelerin günlük yevmiyesi 80 liraya varıyor, gübre fiyatları yine böyle. İklim değişiklikleri de yağmur da domates fiyatlarını oldukça yükseltti. Çiftçinin gelir kalemi sadece tüketici ama gider kalemleri ise çok fazla. Bazen tüketici şikayet ediyor bize pahalı olduğunu söylüyor ama üretimin de nasıl olduğunu bilmeleri ve bizim de zamları keyfi yapmadığımızı bilmeleri lazım" dedi.

5 liradan aşağıya domates biber yok

Biber ve domates üreticisi Ayşe Balcı'da Tetik'i destekler nitelikte konuştu. Ayşe Balcı, şu sözleri kaydetti; "Fabrikada biber 2 lira. Çürükleri ile birlikte hemde. Haliyle pazarda 5 liraya çıkıyor. Tarla domates bitti, sera domates başladı. Seralar da yağmurlardan zarar gördü ve o da fiyatı arttırdı. Bir de bu yıl domates ve biberi hastalandıracak bir durum yaşandı. Lekelenme ve çürümeler oluştu. Bu hastalık yüzünden 1500-2000 dönüme yakın domates arazisi Manisa'da çürüdü. Domatesle biber fiyatları birbirini kovalıyor. Şuanda tezgahta 5 liradan aşağıya göremezsiniz." dedi.