Polis Ögretmen ve Astsubay Maaşları

Ülkemizde yaşayan vatandaşların canlarını, mallarını ve namuslarını korumaya yönelik görev yapan memurlardır

Ülkemizde yaşayan vatandaşların canlarını, mallarını ve namuslarını korumaya yönelik görev yapan memurlardır. Ülke genelinde yaşanılan suçlara engel olmaktadırlar. Bunların yanında yangın, sel ve deprem gibi doğal afet durumlarında tedbirler alma görevini de üstlenirler. Trafikte araçların güvenli bir şekilde geçişlerini yapmaları içinde yardımcı olurlar. Bunların yanında uyuşturucu ile, kaçakçılık ile mücadele vererek halkın güvenliğini sağlarlar.

Polislerin kullandığı malzemeler arasında silah, cop, telsiz, helikopter, panzer gibi malzemeler bulunuyor. Polislerde bulunan özellikler arasında ise; fiziken ve ruhen sağlıklı olmaları, gözü ile elini uyumlu bir şekilde kullanmaları, disipline uymaları, sabırlı ve sorumluluk almaları özellikleri arasında bulunuyor.

Polis maaşları 2017 ; Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çalışan polisler 3 bin 942 lira maaş almaktadırlar. Bu alınan ücretler görev yerine, çocuk sayısına ve eşinin çalışıp çalışmadığına göre değişiklik gösterir. Baş komiserlerin maaşı ise 4 bin 506 lira olarak belirlenmiştir. Aynı durum komiserler içinde geçerli olmaktadır. Yani görev yeri, çocuk sayısı ve eşinin iş durumu maaşın değişkenliğini etkilemektedir.

2017 İtibariyle Öğretmen Maaşları Ne Kadardır ?

Öğretmenlik, insanlara bilgi verme amacını güden bir meslektir. Öğretmenlik kutsal meslekler arasında gösterilen meslekler arasında gösterilmektedir. Öğretmenlerin görevleri arasında; kendilerine verilen dersleri öğrencilere anlatmak, serbest zamanlarında bile öğrencilere gönüllü bir şekilde eğitim vermek, öğrencilere ait olan sorunların çözümlerine kavuşturmayı sağlamak ve öğrencilerine karşı örnek davranışlar sergilemek görevlerindendir. Öğrencilerin başarı açısından gelişmesine katkı sundukları gibi ileriki zamanlarda da işlerinde daha çok başarı yakalamaları için başarıyı artırıcı önlemler ve destekleyici bilgiler sunmaktadırlar.

Öğretmen Maaşları 2017 yılı itibariyle mesleğe yeni başlayan öğretmenler 2.892 tl ile başlıyorlar. 5 yılı tamamlamış öğretmenler 2.945 tl, 10 yılı tamamlamış öğretmenler 3.011 tl, 15 yılı tamamlamış öğretmenler 3.177 tl, 20 yılı tamamlamış öğretmenler 3.254 tl, 25 yıl ve üzeri görev yapan öğretmenler ise 3.336 tl almaktadırlar.

2017 İtibariyle Astsubay Maaşları Ne Kadardır ?

Astsubaylar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde rütbeli olarak görev yapan ve askeri açıdan görevli personellerdir. Astsubaylar anayasamızdaki 5802 sayılı kanuna bağımlıdırlar. Astsubayların zorunlu olarak görev yapma yılları 15 yıl olarak belirlenmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nde ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev almaktadırlar. Ahlak, fikir ve beden açısından gelişmiş karakterlere sahip olmaları astsubay olmanın gereklerinden sayılır.