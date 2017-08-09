PROGO ile kolay ulaşım

Günaydın Group ve New World Travel ortaklığıyla 'PROGO Ulaşım Asistanı' geliştirildi. Web, IOS ve Android platformlarından indirilebilen uygulama, müşterinin şehir içi ve şehirler arası tüm ulaşım ihtiyaçlarını karşılamanın en kolay ve ekonomik yolunu sunuyor

Zeynep Kaya-



Yaklaşık 10 milyon lira yatırım maliyeti oldu



Günaydın Group Yönetim Kurulu Üyesi Erol Günaydın, lojistik sektöründe 'Mükemmele Ulaşım' felsefesi ile çalıştıklarını belirtti. 'İş modellerimizi teknolojiye uyum sağlayan değil, mükemmeli yaratan, çağdaş teknolojileri kullanan modeller yapmak için yeniden tasarladık' diye belirten Günaydın, 'Bugün bu felsefeyle yola çıktık. Karşınıza ilk dijital ürünümüz olan PROGO'yu çıkarmanın gururunu yaşıyoruz. PROGO'nun yaklaşık 10 milyon lira yatırım maliyeti oldu. Şimdilik İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Muğla'da kullanılan yazılım, şehiriçi ve şehirler arası ulaşımı aynı anda sunabilen tek uygulama ve yakın zamanda yurtdışına da açılacağız' dedi.





PROGO hakkında konuşan Günaydın Group Yönetim Kurulu Üyesi Erol Günaydın, PROGO'nun dijital iş modellerini yürütebilme özelliğine sahip olduğunu belirterek, kişiler ve kurumlar için iki nokta arasındaki en doğru yol konumunda olduğunu söyledi. Günaydın, 'Kurumsal faaliyette müşterinin şehir içi ve şehir dışı tüm ulaşım ihtiyaçlarını karşılamaya hizmet edecek bir uygulama ürettik. Web, IOS ve Android aracılığıyla indirilen bu uygulama, ulaşımı kişinin kapısına getirirerek, müşteriye benzersiz kolaylıklar sağlıyor. PROGO aracılığıyla uygulamaya erişip, ulaşım hizmeti almak isteyen müşteriler bize ulaşabiliyor. 1200 aracımız var. Yanlız anlık hizmetimiz yok. Minimum 6 saat önceden ulaşımın istenmesi gerek. Planlı taşımacılığız biz. Plansız taşımacımık taksi ve ya belediyeler tarafından yapılır. Biz seyahat acentasıyız. Legal iş yapıyoruz. Kamusal ulaşımın rakibi değiliz. Güvenlik önlemlerimizi de aldık. Bizden kötü puan alındığında, devre dışı bırakıp, çalışmayacağız o kişi veya kurumla' dedi.Günaydın Group Yönetim Kurulu Üyesi Erol Günaydın, lojistik sektöründe 'Mükemmele Ulaşım' felsefesi ile çalıştıklarını belirtti. 'İş modellerimizi teknolojiye uyum sağlayan değil, mükemmeli yaratan, çağdaş teknolojileri kullanan modeller yapmak için yeniden tasarladık' diye belirten Günaydın, 'Bugün bu felsefeyle yola çıktık. Karşınıza ilk dijital ürünümüz olan PROGO'yu çıkarmanın gururunu yaşıyoruz. PROGO'nun yaklaşık 10 milyon lira yatırım maliyeti oldu. Şimdilik İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Muğla'da kullanılan yazılım, şehiriçi ve şehirler arası ulaşımı aynı anda sunabilen tek uygulama ve yakın zamanda yurtdışına da açılacağız' dedi.