Rusya'dan domatese onay çıktı!

Rusya Hükümetinin Tarım Bakanlığı tarafından belirlenen kotalara göre Türk domateslerinin Rusya'ya ithal edilmesini onayladığı belirtildi

Rusya'dan domatese onay çıktı!

Rusya Hükümeti resmi internet sayfasından yapılan açıklamada '' Rusya Tarım Bakanlığının belirlediği kota çerçevesinde domates sevkiyatlarının yapılabilmesini öngören hüküm onaylandı'' denildi.

Bilindiği üzere Rusya 2016 yılında yaşanan uçak krizinden sonra Türkiye'den domates sevkiyatlarını yasaklamıştı.

Etiketler; #domates #rusya
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