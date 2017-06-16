Rusya'ya üzüm ve çilek göndermeye de başladık

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS), Türkiye’nin Rusya’ya üzüm ve çilek sevkiyatlarını yenilediğini duyurdu

Rusya'ya üzüm ve çilek göndermeye de başladık

RNS ajansının haberine göre, FTS Türkiye’den bazı tarım ürünlerinin ithalatına kısıtlamaların kaldırılmasını ön gören hükümet kararnamesinin 10 Haziran’da yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

İlk üç gün içerisinde Rusya’ya 322.18 ton taze çilek ve 2.92 ton üzüm gönderildiği belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #rusya #ihracat
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