Rusya'ya üzüm ve çilek göndermeye de başladık

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS), Türkiye’nin Rusya’ya üzüm ve çilek sevkiyatlarını yenilediğini duyurdu

RNS ajansının haberine göre, FTS Türkiye’den bazı tarım ürünlerinin ithalatına kısıtlamaların kaldırılmasını ön gören hükümet kararnamesinin 10 Haziran’da yürürlüğe girdiğini hatırlattı.



İlk üç gün içerisinde Rusya’ya 322.18 ton taze çilek ve 2.92 ton üzüm gönderildiği belirtildi.