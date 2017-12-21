Sakız ihracatı yüzde 30 arttı!

Türkiye'den bu yılın ocak-kasım döneminde gerçekleştirilen sakız ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 64 milyon 510 bin dolara ulaştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yapılan derlemeye göre, bu yıl sakız ihracatında artış yaşandı.



Geçen yıl ocak-kasım döneminde 49 milyon 383 bin dolarlık sakız ihracatı gerçekleştirildi. Bu rakam, 2017'in aynı döneminde yüzde 30 artarak 64 milyon 510 bin dolara çıktı.



Sakız ihracatında ilk sırayı yaklaşık 26 milyon dolarla Irak aldı. Bu ülkeyi 2 milyon 183 bin dolarla İran ve 2 milyon 94 bin dolarla Almanya izledi.



Türkiye'den bu dönemde 60 ülkeye 14 ton sakız gönderildi.



"İç pazar 732 milyon lira"

Şekerli Mamül Sanayicileri Derneği (ŞEMAD) Genel Sekreteri Nebahat Çakar, AA muhabirine, Nielsen Perakendeci Ekim Raporu'na göre iç pazarda ciklet pazarı büyüklüğünün 732 milyon lira olduğunu söyledi.Çakar, "Dış pazara yılın 11 ayında 64 milyon 510 bin dolarlık sakız satıldı. Sektör temsilcilerinden aldığımız bilgiler doğrultusunda iç pazarda da talep çok fazla." dedi.