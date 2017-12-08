Sanayi üretimi beklentiyi aştı

Türkiye genelinde Ağustos ayında sanayi üretimi, aylık bazda yüzde 0.7, yıllık bazda ise yüzde 7.3 arttı

TÜİK verilerine göre sanayi üretimi Ekim'de aylık %0,7, yıllık %7.3 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Beklenti aylık %0.3, yıllık %5.3 artış olmasıydı.



Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %0,5, imalat sanayi sektörü endeksi %7,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %7,3 arttı.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,2 azalırken imalat sanayi sektörü endeksi %1,3 arttı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %1,9 azaldı.