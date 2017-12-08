Sanayi üretimi beklentiyi aştı

Türkiye genelinde Ağustos ayında sanayi üretimi, aylık bazda yüzde 0.7, yıllık bazda ise yüzde 7.3 arttı

Sanayi üretimi beklentiyi aştı

TÜİK verilerine göre sanayi üretimi Ekim'de aylık %0,7, yıllık %7.3 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Beklenti aylık %0.3, yıllık %5.3 artış olmasıydı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %0,5, imalat sanayi sektörü endeksi %7,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %7,3 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,2 azalırken imalat sanayi sektörü endeksi %1,3 arttı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %1,9 azaldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sanayi üretimi #tüik
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