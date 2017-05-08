Sanayi üretimi rakamları açıklandı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 1,3 artış gösterdi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.



Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 1,3 yükseldi.



Öte yandan, arındırılmamış sanayi üretim endeksinde martta, 2016'nın aynı ayına göre yüzde 2,8 artış kaydedildi.



Beklentiler

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, martta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,5 artmasını öngörmüştü.Ekonomistler, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 2,5 ve mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 1,7 artacağı öngörüsünde bulunmuştu.