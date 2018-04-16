Sanayi üretimi yıllık bazda arttı, aylık bazda düştü

Türkiye'de ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi, Şubat ayında yıllık bazda yüzde 9.9 arttı, aylık bazda yüzde 0.2 azaldı

Sanayi üretimi yıllık bazda arttı, aylık bazda düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10.4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3.3 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0.2 azaldı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0.2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1.1 azaldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ekonomi #sanayi üretimi
Önceki Haber
İzmir'deki cinayette kan donduran itiraf!
Sonraki Haber
İşsizlik rakamları açıklandı: Yine çift hanede!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.