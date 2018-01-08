Sanayide çarklar dönüyor

Türkiye genelinde sanayi üretimi Kasım'da aylık bazda madencilik ve taşocakçılıktaki artışlar ile yüzde 0.3 ve yıllık bazda imalat sektöründeki artışların etkisiyle yüzde 7.0 yükseldi

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, Kasım 2017'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise kasımda ekime göre yüzde 0,3 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2017'ye ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.



Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 artış gösterdi.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.



Öte yandan arındırılmamış sanayi üretim endeksinde, kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,9 artış kaydedildi.



Beklentiler



AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasımda arındırılmamış sanayi üretim endeksinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artmasını öngörmüştü.



Ekonomistler, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 5,9, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda değişim göstermeyeceğini tahmin etmişti.