Şarbon korkusu etten soğuttu!

İzmir'de şarbon vakası olmadığının yetkililerce açıklanmasına rağmen sosyal medyadaki asılsız iddialar, endişeleri artırıyor. İzmir Kasaplar Odası Başkanı Ceyhan Yücelmiş, şarbonla ilgili haberler yüzünden insanların etten soğuduğunu söyledi. Yücelmiş, "Kimileri, et tüketimini azaltsa da etten vazgeçemeyenler, büyük marketler yerine küçük kasapları tercih etti" dedi

Kurban Bayramı'nın ardından şarbonun gündeme gelmesi, İzmir'de et satışını etkiledi. Uzmanlar, sosyal medya paylaşımlarının yol açtığı panik nedeniyle hastanelere başvuruların arttığını; ancak İzmir'de şarbon vakası olmadığını duyurdu. İzmir Kasaplar Odası Başkanı Ceyhan Yücelmiş, şarbonla ilgili haberler yüzünden insanların etten soğuduğunu söyledi. Türkiye'de en sağlıklı eti küçük esnafın sattığını kaydeden Yücelmiş, kasaplarda satışa sunulan etin denetime tabi tutulduğunu vurguladı. Yücelmiş, "En sağlıklı et kasaplarda satılıyor. İzmir'de şarbon yok ama Türkiye genelinde bu korku yayılınca insanlar çekimser kaldı. Kimileri et tüketimini azaltsa da etten vazgeçemeyenler, büyük marketler yerine küçük kasapları tercih etti. Maalesef insanlar tedirgin. Çok abartılı söylemler var. Beyaz et sektörü temsilcileri de bu tartışmaları kışkırtıp kendilerine pay çıkardı" diye konuştu.

Şarbon haberlerinin çok büyütülmemesi gerektiğini savunan Yücelmiş, "Avrupa ülkelerinde bile şarbon görülüyor. Büyütmeden kontrol altına alınmalı. Bu haberler hijyenik ortamlarda kesim yapılmadığı ve pazarlarda temizliğe dikkat edilmediği için hep kurban döneminde ortaya çıkıyor. Büyükşehirlerdeki hayvan pazarları bir rezalet. Devletin bu pazaryerlerini işletmeye açması gerekir. Sağlıklı kesimhanelerin ve soğuk hava depolarının bulunduğu mezbahalar istiyoruz. Bu halk sağlığı açısından önemli. Her Kurban Bayramı'nda telef olan hayvan sayısı 900 bini buluyor. Bunların disipline edilmesi şart" dedi.

'HAZIR KIYMA ALMAYIN'

Kemeraltı Çarşısı'nda et satan İbrahim Varhan ise güvenli alışveriş yapmak isteyenlere kasapları adres gösterdi. Şarbon söylentilerinden sonra marketten alışveriş yapmaktan kaçınıldığını dile getiren Varhan, "İzmir'de şarbon olayı yaşanmadı; ama yine de bir korku yaşayanlar yıllardır alışveriş yaptığı güvenilir kasabını tercih ediyor. Bizim etlerimiz Uşak ve Afyon'dan geliyor. Mezbahada gördüğümüz hayvanı raporuyla alıp kesiyoruz, sağlıklı et satıyoruz" diye konuştu.

Şarbon haberlerinin ardından dana eti fiyatlarının yükseldiğini savunan Varhan, ithal etin cazibesini yitirmesiyle firmaların yerli danaya yöneldiğini belirtti. Dana kıymanın kilosunun 43, dana bonfilenin 80, dana bifteğin 62, dana antrikotun ise 65 liradan satıldığını söyleyen Varhan, kuzu kuşbaşının 67, kuzu pirzolanın 77, kuzu külbastının 72, kuzu lokumun 82 liradan satışa sunulduğunu kaydetti.

Kurban Bayramı'ndan sonra fiyatlarda hafif yükselme olduğunu dile getiren İbrahim Varhan, et alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda şunları söyledi:

"Taze ve uygun fiyata et almak isteyen buraya geliyor. Dışarıdan gelen ithal et durduğu için yerli etin fiyatı arttı. Yerli hayvanı bulmak zor olduğu için pahalı. Bizim sabit müşterimiz var. Marketten ucuz et almak akıllı işi değil. Vatandaş eti alırken hazır kıyma almasın. Etin gözü önünde çekildiğini görsün. Süpermarketlerin reyonlarında çalışanlar profesyonel kasap değildir. Güvenli et tüketmek için kasaplardan alışveriş yapsınlar."