Savunma sanayi sektörü 2 milyar dolar ihracata ulaştı

Yerli ve milli bir savunma sanayinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen ‘Ege Bölgesi Savunma Sanayi ve Tedarikçi Zirvesi’ İzmir Ticaret Odası’nda (İTO) başladı. Zirveside konuşan Savunma Sanayi Müsteşarlığı Sektörel Yatırım Planlama Müdürü Adına Hüseyin Kılıç, ‘Türk savunma sanayi sektörü son 10 yıllık periyotta 6 milyar dolar ciro ve 2 milyar dolarlık ihracata ulaştı’ dedi

Ali Budak- Yerli ve Milli bir



2 milyar dolar ihracat



Zirvede konuşan Savunma Sanayi Müsteşarlığı Sektörel Yatırım Planlama Müdürü Adına Hüseyin Kılıç, müsteşarlığın yürüttüğü proje sayısının 5-6 kat arttığını belirterek, ‘SSM olarak toplam proje bedeli yaklaşık 70 milyar dolar olan 579 projeyi yönetiyoruz. Bunların yüzde 55’i sözleşmesi imzalanmış durumda. Genelkurmay Başkanlığı 34, SSM 84, İçişleri Bakanlığı 58, TSK 306, müşterek 77 ve diğer kamu kurumlarıyla 20 adet proje yürütüyoruz. SSM ekosisteminde yaklaşık 800 firma kayıtlı. Burada ana ve alt yükleniciler de var. Türk savunma sanayii sektörü de son 10 yıllık periyotta 6 milyar dolar ciro ve 2 milyar dolarlık ihracata ulaştı’ diye konuştu.



12-13 firmaya 140 milyon liralık kaynak



Savunma sanayine yönelik çalışma yapmak isteyen firmaların off-set projelerini de takip etmesi gerektiğini belirten Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: Toplam 24,5 milyar dolarlık taahhüt içinde 11 milyar dolarlık taahhütün 11 ay içinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Savunma sanayine yönelik nitelikli üretim yapan yan sanayi şirketleri krediyle destekliyor, ana sanayi şirketleriyle sözleşme imzalayan KOBİ’lere mevcut faiz oranının yarısına tekabül eden yüzde 6 ile maksimum 10 yıllık ve 2 yılı geri ödemesiz olarak destek veriyoruz. Bu kapsamda şu ana kadar 12-13 firmaya 140 milyon liralık kaynak sunduk.



‘Caydırıcı bir güç, ülke güvenliğinin sağlanmasında ilk adım’



Zeytin Dalı Harekatı’nda yerli ve milli savunma sanayinin ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü belirten İTO Başkanı Ekrem Demirtaş ise ‘Biz savaş olsun istemiyoruz. Terör olayları olsun istemiyoruz. Ama ülkemizi korumak için hazırlık yapmak zorundayız. Caydırıcı bir güç, ülke güvenliğinin sağlanmasında ilk adımdır. Ülke olarak 30 yıla aşkın süredir ayrılıkçı teröre karşı mücadele veriyoruz. Aynı anda sınırımızın hemen ötesinde de savaşlar, çatışmalar yaşanıyor. Bu yüzden savunma sanayi ülkemiz için çok önemli. Geçmiş yıllarda ne yazık ki bazı ülkeler ihtiyaç duyduğumuz silahları çeşitli bahanelerle bize vermedi. O nedenle, dışa bağımlılığı azaltıp, ele güne muhtaç olmadan askerimizin vatan savunmasında güçlü olma çabalarını takdir ile karşılıyoruz. Afrin'de teröre karşı başlattığımız Zeytin Dalı Harekatı bu konunun önemini bize her zamankinden çok daha güçlü olarak hatırlattı. Bu vesile ile bir kez daha şehit olan askerlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Odamızda, savunma sanayine ürün tedarik edebilecek 18 meslek grubunda faaliyet gösteren 20 bini aşkın üyemiz bulunuyor. Bu sayı İzmir’in savunma sanayi için önemli bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Organizasyon kapsamında Aselsan, Havelsan, Roketsan, TEI. BMC, FNSS, Otokar gibi savunma sanayi için önemli firmaları ağırlıyoruz. Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın desteği ile gerçekleştirilen organizasyonda İzmirli sanayi ve üreticiler Odamızda ağırladığımız firmalar ile ikili görüşme fırsatı bulacaklar’ ifadelerini kullandı. Yerli ve Milli bir Savunma Sanayi nin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen 2Ege Bölgesi Savunma Sanayi ve Tedarikçi Zirvesi’ İzmir Ticaret Odası’nda (İTO) başladı. İki gün sürecek zirve boyunca üretici işletmeler, Savunma Sanayi Firmalarına malzeme ve hizmet üretmeleri, direkt satış ve anlaşma yapabilmesi, tedarikçi olabilmesi için 15’er dakikalık Savunma Sanayi Firması ve Tedarikçi B2B İş Görüşmeleri gerçekleştirilecek. İzmir Ticaret Odası’nda düzenlenen zirveye, İzmir Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı Sektörel Yatırım Planlama Müdürü Adına Hüseyin Kılıç, İZTO Başkanı Ekrem Demirtaş ve Kalkınma Ajansları, İşadamı Dernekleri ile sanayici ve girişimciler ile birlikte diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının idareciler katıldı.Zirvede konuşan Savunma Sanayi Müsteşarlığı Sektörel Yatırım Planlama Müdürü Adına Hüseyin Kılıç, müsteşarlığın yürüttüğü proje sayısının 5-6 kat arttığını belirterek, ‘SSM olarak toplam proje bedeli yaklaşık 70 milyar dolar olan 579 projeyi yönetiyoruz. Bunların yüzde 55’i sözleşmesi imzalanmış durumda. Genelkurmay Başkanlığı 34, SSM 84, İçişleri Bakanlığı 58, TSK 306, müşterek 77 ve diğer kamu kurumlarıyla 20 adet proje yürütüyoruz. SSM ekosisteminde yaklaşık 800 firma kayıtlı. Burada ana ve alt yükleniciler de var. Türk savunma sanayii sektörü de son 10 yıllık periyotta 6 milyar dolar ciro ve 2 milyar dolarlık ihracata ulaştı’ diye konuştu.Savunma sanayine yönelik çalışma yapmak isteyen firmaların off-set projelerini de takip etmesi gerektiğini belirten Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: Toplam 24,5 milyar dolarlık taahhüt içinde 11 milyar dolarlık taahhütün 11 ay içinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Savunma sanayine yönelik nitelikli üretim yapan yan sanayi şirketleri krediyle destekliyor, ana sanayi şirketleriyle sözleşme imzalayan KOBİ’lere mevcut faiz oranının yarısına tekabül eden yüzde 6 ile maksimum 10 yıllık ve 2 yılı geri ödemesiz olarak destek veriyoruz. Bu kapsamda şu ana kadar 12-13 firmaya 140 milyon liralık kaynak sunduk.Zeytin Dalı Harekatı’nda yerli ve milli savunma sanayinin ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü belirten İTO Başkanı Ekrem Demirtaş ise ‘Biz savaş olsun istemiyoruz. Terör olayları olsun istemiyoruz. Ama ülkemizi korumak için hazırlık yapmak zorundayız. Caydırıcı bir güç, ülke güvenliğinin sağlanmasında ilk adımdır. Ülke olarak 30 yıla aşkın süredir ayrılıkçı teröre karşı mücadele veriyoruz. Aynı anda sınırımızın hemen ötesinde de savaşlar, çatışmalar yaşanıyor. Bu yüzden savunma sanayi ülkemiz için çok önemli. Geçmiş yıllarda ne yazık ki bazı ülkeler ihtiyaç duyduğumuz silahları çeşitli bahanelerle bize vermedi. O nedenle, dışa bağımlılığı azaltıp, ele güne muhtaç olmadan askerimizin vatan savunmasında güçlü olma çabalarını takdir ile karşılıyoruz. Afrin'de teröre karşı başlattığımız Zeytin Dalı Harekatı bu konunun önemini bize her zamankinden çok daha güçlü olarak hatırlattı. Bu vesile ile bir kez daha şehit olan askerlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Odamızda, savunma sanayine ürün tedarik edebilecek 18 meslek grubunda faaliyet gösteren 20 bini aşkın üyemiz bulunuyor. Bu sayı İzmir’in savunma sanayi için önemli bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Organizasyon kapsamında Aselsan, Havelsan, Roketsan, TEI. BMC, FNSS, Otokar gibi savunma sanayi için önemli firmaları ağırlıyoruz. Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın desteği ile gerçekleştirilen organizasyonda İzmirli sanayi ve üreticiler Odamızda ağırladığımız firmalar ile ikili görüşme fırsatı bulacaklar’ ifadelerini kullandı.