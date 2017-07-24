Schengen Vizesine 140 Milyon Euro Harcadık

Lüksemburg’ da küçük bir kasaba olan Schengen, 1985 yılında Avrupa Birliği üye ülkelerinin bir araya gelerek, birbirleri arasında gümrük ve sınır prosedürlerini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşmayı da imzaladıkları yerdir

Bu sebeple zaman içerisinde genişleyerek, Avrupa Birliği’ ne üye olan veya olmayan 26 ülkeden oluşan Schengen Bölgesi oluşmuştur. Bu 26 ülkenin herhangi birinden alınan vizenin adı Schengen vizesi olarak biliniyor ve yanı sıra bu vize ile birlikte 26 ülkeye vizenin tanıdığı haklar doğrultusunda direk geçiş hakkı da kazanılıyor. Almanya ülkemizin Schengen Bölgesi’ nde ki en çok vize başvurusu yaptığı ülkeler arasında yer alıyor. Schengen Bölgesinin kurucu ülkelerinden biri olan Almanya, Schengen Bölgesi sorumlulukları da ilave edildiğinde, vize konusunda oldukça hassas bir süreç işletiyor. Almanya Konsolosluğu vize işlemleri, aynı zamanda Schengen vizesi olan vizeyi alabilmek için hayli zorlu ve uğraştırıcı işlemler olarak biliniyor. Schengen Bölgesine dahil olan 26 ülkenin, diğer ülkelere ve Schengen Anlaşmasına karşı oluşan sorumlulukları, tüm bu ülkelerin vize işlemleri konusunda çok hassas davranmasını zorunlu kılıyor.

Ülkemizde coğrafi yakınlığa göre 3 ayrı bölüme hizmet veren 3 Alman Konsolosluğu vize işlemleri yapmaya yetkilidir. Ankara, İstanbul ve İzmir’ de bulunan bu konsolosluklardan hangisi vize başvurusu yapacak kişinin ikamet yerine göre vize işlemi sağlıyorsa, bunun öğrenilerek başvurunun bu konsolosluktan yapılması gereklidir. Aksi halde zaten hassas bir süreç olan vize başvuru süreciniz daha en başından olumsuzluklarla başlar. Gerekli belgeler gidiş amacınıza göre farklılıklar gösterir ve tüm belgelerin eksiksiz bir şekilde olması ön şartı vardır. Hatta bazı durumlarda destekleyici unsura olarak ilave belgelerin önceden sunulması da önemlidir. Belgelerin sunum aşamasından sonra gelen Almanya Konsolosluğu vize randevu sistemi, doğrudan alınan randevuya göre konsolosluğa başvuran kişinin gitmesiyle gerçekleşir. Bu aşamadan sonra vize alınıp alınmayacağı veya hangi süreler boyunca hangi vize türünün sağlandığı belirlenebilir. Schengen vizesi veya Almanya vize başvurularının yüzdesel olarak olumlu sonuçlananlarının, aracı danışman kuruluşlar yardımıyla alınmaya çalışanlarının yüksek bir orana sahip olduğu istatistiklerde sabittir. Pek çok açıdan danışmanlık sunan kuruluşlardan vize konusunda yardım almak yüksek öneme sahiptir.



