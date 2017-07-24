Schengen Vizesine 140 Milyon Euro Harcadık

Ülkemizde coğrafi yakınlığa göre 3 ayrı bölüme hizmet veren 3 Alman Konsolosluğu vize işlemleri yapmaya yetkilidir. Ankara, İstanbul ve İzmir’ de bulunan bu konsolosluklardan hangisi vize başvurusu yapacak kişinin ikamet yerine göre vize işlemi sağlıyorsa, bunun öğrenilerek başvurunun bu konsolosluktan yapılması gereklidir. Aksi halde zaten hassas bir süreç olan vize başvuru süreciniz daha en başından olumsuzluklarla başlar. Gerekli belgeler gidiş amacınıza göre farklılıklar gösterir ve tüm belgelerin eksiksiz bir şekilde olması ön şartı vardır. Hatta bazı durumlarda destekleyici unsura olarak ilave belgelerin önceden sunulması da önemlidir. Belgelerin sunum aşamasından sonra gelen Almanya Konsolosluğu vize randevu sistemi, doğrudan alınan randevuya göre konsolosluğa başvuran kişinin gitmesiyle gerçekleşir. Bu aşamadan sonra vize alınıp alınmayacağı veya hangi süreler boyunca hangi vize türünün sağlandığı belirlenebilir. Schengen vizesi veya Almanya vize başvurularının yüzdesel olarak olumlu sonuçlananlarının, aracı danışman kuruluşlar yardımıyla alınmaya çalışanlarının yüksek bir orana sahip olduğu istatistiklerde sabittir. Pek çok açıdan danışmanlık sunan kuruluşlardan vize konusunda yardım almak yüksek öneme sahiptir.