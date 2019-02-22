Selçuk Yaşar'a TÜSİAD'dan teşekkür plaketi

Türkiye'nin en etkili sivil toplum inisiyatiflerinden olan Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 49. Genel Kurulu öncesinde, yaşayan kurucu üyeleri; Selçuk Yaşar, Nihat Gökyiğit, Osman Boyner ve Demir Karamancı'yı teşekkür plaketi ile onurlandırdı.

Yaşar Topluluğu Onursal Başkanı Selçuk Yaşar'a, TÜSİAD'ın kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde oynadığı rol, topluma ve sanayiye katkıları sebebiyle teşekkür plaketi verildi. Selçuk Yaşar adına ödülü Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı aldı. Selçuk Yaşar'ın , İzmir ve Türkiye sevdası ile ülkesinin ekonomisine ve istihdamına katkıda bulunmak amacıyla çok çalıştığını söyleyen İdil Yiğitbaşı: "Sizlere babam Selçuk Yaşar'ın sevgi ve saygılarını iletiyorum. Ülkemize pekçok ilki ve yeniliği kazandıran Selçuk Yaşar'ın çok önemli bir sloganı var: 'Bilim Birlik Başarı'. Bu slogan doğrultusunda çalışanlarıyla, üreticileriyle, tedarikçileriyle, bayileriyle her zaman birlikte daha fazla değer yaratmak, ülkesine katkıda bulunmak için çalışmış, kendisini hem ailesine hem de işine adamış bir iş insanı. Bizler de onun gösterdiği yolda ülkemiz için hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Selçuk Yaşar kimdir?

17 Ocak 1925'te Rodos'ta doğdu. 1927- babası Durmuş Yaşar İzmir Kemeraltı Şeritçiler Çarşısı'nda 'Durmuş Yaşar Müessesi'n" kurdu. Aile 1930 yılında Rodos'tan İzmir Karşıyaka'ya göçetti. 1943- İstanbul Saint Joseph Lisesi'ni birincilikle bitirdi. 1944- babasının Kemeraltı'ndaki işyerinde çalışmaya başladı. 1945- Kardeşi Selman'la birlikte Türkiye Yelken şampiyonu oldu. 1954- kardeşi Selman ile DYO (Durmuş Yaşar ve Oğulları) şirketini kurdu. 1958- Karşıyaka Spor Kulübü'na başkan oldu. 1968- DYO matbaa mürekkebi üretmeye başladı. Aynı yıl bira markasını Türkiye'ye getirdi. 1971- TÜSİAD'ın kurucuları arasında yeraldı. 1973- Türkiye'nin ilk özel sektör süt fabrikası Pınar'ı kurdu. 1974- Türkiye'nin ilk bin yataklı tatil köyü Altınyunus Çeşme'de açıldı. 1980- Türkiye Tütüncüler Bankası'nı Yaşar bünyesine kattı, adını da daha sonra Yaşar Bank olarak değiştirdi. 1984- Türkiye'nin ilk pet ambalajlı su şişeleme fabrikası Pınar Su'yu açtı. 1985- İlk özel sektör entegre et tesisi Pınar Et'i kurdu. Aynı yıl ilk kültür balığı tesisi Pınar Deniz'i kurdu. 1997- İlk entegre hindi tesisini kurdu. 1008-Devlet hizmet madalyası aldı. 2001- Yaşar Üniversitesi'ni kurdu. 2004- Yaşar Holding Onursal Başkanı oldu. 2014- DYO toz boya fabrikası Turgutlu'da açıldı.