Şimşek: MTV zammı ile silah alınacak

MTV'ye gelecek olan yüzde 40 zam tepkilere neden olmuştu. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili açıklama yaptı

Geçtiğimiz günlerde vergi zamları gündeme gelmişti. Özellikle MTV'ye gelen yüzde 40'lık zam büyük tepkilere neden olmuştu. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili NTV yayınında açıklamalar yaptı.



MTV'den gelecek olan gelirin 2 milyar TL olduğunu belirten Şimşek, ülke etrafındaki tehditlerle başedebilmek için ilave silah almanın gündemde olduğunu bunu da borç yerine vergi ile karşılamayı düşündüklerini söyledi.



Şimşek'in açıklamaları şöyle:



*Gelir vergisi reformu tekrar gözden geçirildi, artık şartlar da uygun; önümüzdeki yılın ilk yarısında bu hayata geçer



*Gelecek yıl bütçesinde cari harcamaları net şekilde reel olarak düşüreceğiz



*Bakanlıklara harcama imkanını bu kez vermeyeceğiz; araç/bina kiralama ve satın alma konusunda çok net tavır olacak, çok istisnai haller dışında izin verilmeyecek.



*Önümüzdeki sene sadece yeni silah sistemlerini almak için savunma sanayine aktaracağımız ilave kaynak muhtemelen 17-18 milyar TL olacak



Borç yerine vergi



Gıda fiyatları yüksek

*Net olarak MTV'den gelecek gelir 2 milyar lira civarında*Savunma harcamalarını borçlanma yerine sağlıklı vergi gelirleriyle yapmak istiyoruz; borca yüklenmek makro ekonomi istikrarını riske atmak olur*Gelecek yıl etrafımızdaki tehditlerle başedebilmek için ilave silah sistemleri gündemde, bunu borç yerine vergiyle karşılamak istiyoruz.*Kur şimdi nispeten istikrara kavuştu ama gıda fiyatları yüksek ve oynak; bir sorunla karşı karşıyayız, para politikasında sıkı duruşu devam ettireceğiz*Yaptığımız analize göre enflasyon yıl sonunda yüzde 10'un altına iniyor*Baz etkisi aleyhimizde ama önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde enflasyon net şekilde tek haneye düşecek