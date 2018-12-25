Sistem yeni sorunlar eski

EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, 2018 yılında yeni bir yönetim sistemiyle karşılaşan Türkiye'nin ekonomide hâlâ eski sorunlarla boğuştuğunu belirterek, 'Ne yazık ki bu sorunlarla 2019'a giriyoruz' dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Aralık ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, 2018 yılında yeni bir yönetim sistemiyle karşılaşan Türkiye'nin ekonomide hala eski sorunlarla boğuştuğunu belirterek, "Yeni sistemi, ekonomide yaşadığımız darboğaz karşıladı ve ne yazık ki bu sorunlarla 2019 yılına giriyoruz. İşsizlik oranından büyümeye, karşılıksız çıkan çek oranlarından güven endekslerine, enflasyona kadar birçok gösterge alarm vermeye devam etmekte" dedi.

Alarm veren göstergeler

"Ülkemizde de 2018 yılında tarihi bir seçime gittik ve yönetim şeklimizi değiştirdik" diye konuşan Esen, "Yeni sistemi, ekonomide yaşadığımız darboğaz karşıladı ve ne yazık ki bu sorunlarla 2019 yılına giriyoruz. İşsizlikten büyümeye, karşılıksız çıkan çek oranlarından güven endekslerine, enflasyona kadar birçok gösterge alarm vermeye devam etmekte. Bunu da hanelerden, piyasaya ve fabrikalarımıza kadar derin bir biçimde yaşayarak hissediyoruz" dedi.

Küresel faktörler

2019 yılına ilişkin temennilerde bulunan EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, Oda seçimlerimizin üstünden 7 ay geçti ve 2019'da da dileğim uyum içerisinde, birlik ve beraberlikle çalışmalarımıza eksiksiz devam edebilmek" diye konuştu.

2018 yılının küresel ekonomisine Trump'ın yön verdiğinin altını çizen Esen, 2019 yılındaki ekonomi için şu açıklamaları yaptı: "Trump güven oylamasında güç kaybetse de, 2019'da çan sesleri onun için çalacak olsa da o, bildiğini yapmaya devam ediyor. Ticaret savaşlarının damga vurduğu ve küresel arenada belirsizliğin hakim olduğu 2018 yılının son ayında gerçekleşen G-20 Liderler Zirvesi'nde de, küresel belirsizliklere atıfta bulunulmuştur. Küresel ekonomik ve politik düzenin önemine değinilen sonuç bildirgesinde, bu düzenin uluslararası kurallara uymayla ve geniş çaplı işbirliği ile sağlanabileceğine yapılan vurgu oldukça önemli. 2019'un en öncelikli gündem başlıklarının da bu çerçevede süreceğini anlıyoruz."

Avrupa'da istikrarsızlık

Başkan Esen, Paris'te halkın hükümete yönelik protestolarına ilişkin şunları kaydetti: "2019'a girmeden özellikle Avrupa'da yeni istikrarsızlıkların da kapıda olduğunu görmekteyiz. Malumlarınız olduğu üzere, Paris'te başlayan ve diğer büyük AB kentlerine sıçrayan halkın mevcut hükümete yönelik protesto gösterileri geniş çaplı eylemlere dönüştü ve kontrolden çıkma noktasına ulaştı. Hükümet binalarından, mağazalara zarar vermeye kadar uzayan sürecin, her gün yeni bir şehirde patlak vermesi vandalizme varan provakatör davranışlar 2019'un önemli gündem maddelerinden birisi olmaya aday. Her nerede olursa olsun, demokratik hakkı kullanmak ne kadar olağan ise, vandalizm bir o kadar olağan dışı ve tasvip edilemez.Bir tarafta AB'deki bu sokak eylemleri, diğer yanda Rusya Ukrayna arasındaki gerginlikler ve Suriye üzerinden devam eden Ortadoğu meselesi derken dünyanın dört bir tarafının da adeta tadı tuzu kalmadı."

2019 ihracat atağı yılı olsun

Türkiye'nin iç piyasasında sıkıntılı dönemler yaşandığının altını çizen EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, ihracatın sorunları çözmede etkili olacağını vurguladı. Yorgancılar, "İçinde bulunduğumuz süreç itibari ile iç piyasada çok ciddi bir darboğaz yaşanıyor. Bunu ihracatla aşabiliriz. Alibaba'nın 11 Kasım Bekarlar Günü cirosunu hatırlayan var mı? 85 saniyede 1 milyar dolarlık satış, 24 saatte 30 milyar dolarlık bir satış başarısı. Türkiye'nin son açıklanan bir aylık ihracat rakamı son 10 yılın en yüksek aylık ihracat rakamı ve Ekim itibari ile 15,7 milyar dolar. Yani Ali Baba'nın 24 saatte yaptığı satışın yarısı. Bu zor günlerde bir kez daha e-ticaret ve ihracat vurgusunu yapmak istiyorum. Bugün 1,6 trilyon dolar olan e-ticaret hacminin 2020 yılında 3 trilyon dolar olması bekleniyorsa, bu pastadan acilen faydalanmak zorundayız. Bu konuda her türlü desteği sizlere vermeye hazırız. Odamızda KOBİ Okulu kapsamında e-ticaret eğitimleri verdik, bu yıl da vereceğiz. Hem bizim eğitimleri hem de devlet desteklerini lütfen takip ediniz. Diğer yandan, ticaret bakanlığımızın e-ihracata ilişkin çalışmalarını çok önemsiyorum. İkinci 100 günlük eylem planında Ticaret Bakanlığı'nda; Ulusal E-İhracat Çalıştayı'nın Gerçekleştirilmesi, İhracatçıların küresel ticari verilerini yakından takip edebileceği, 'Elektronik İhracat Platformu'nun kavramsal tasarımının oluşturulması konuları yer almakta" şeklinde konuştu.