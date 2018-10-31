Soğana yine muhtaç olacağız!

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, ağustos ve eylül aylarında üreticiden 1,2 TL'lerden alınan soğanın, yüzde 80'inin depolarda çürüdüğünü ve fiyatların ocak- şubat aylarında 8-10 TL'ye çıkacağını söyledi

​ATB ekim ayı olağan meclis toplantısında konuşan Ali Çandır, Antalya'nın 18 yılda her yıl ortalama 2 bin futbol sahası büyüklüğündeki tarım arazisini kaybettiğini söyledi. Geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanan bir koruma kararıyla ilgili bilgi veren Çandır, “İlimizde bulunan Bozova, Demre, Kınık, Kumluca, Manavgat, Serik, Söğüt ve Zümrütova olmak üzere 8 ovamız 'Büyük ova koruma alanı' ilan edildi. Kentimiz ekonomisinde yüzde 18 paya sahip olan ve tüm kırsala nüfuz eden, ülkemiz ortalamasının 7 kat üzerinde bir değerle 10 milyar TL düzeyinde ekonomik bir değer yaratan kentimiz, tarım topraklarının daha fazla korunmasını talep ediyoruz" dedi.



Başkan Çandır, ATB olarak uzun yıllardır birikmiş KDV'lerin iadesini talep ettiklerini belirterek, üç aydan üç aya devletle mükellefin helalleşmesi gerektiğini söyledi. İş dünyasının bu konudaki beklentisinin devam ettiğini belirten Çandır, “Bu konuda devlet alacağına şahin, borcuna karga olmamalıdır. Her üç ayda bir, birikmiş KDV'lerin iadesi sağlanmalıdır. Böylece piyasaya beklenen canlılık gelecektir" diye konuştu.



SOĞAN ÇÜRÜDÜ, FİYATLAR FIRLAYACAK



Sektörlerin ağır sosyal güvenlik yükü nedeniyle işçi çalıştırmakta zorlandığını belirten Başkan Çandır, “Çobanımızdan seralarda çalışan işçilerimize kadar birçoğu yabancı uyruklu olmuştur. Bu konuda uzun yıllardır dile getirdiğimiz tarım sektörüne yönelik özel bir sosyal güvenlik sisteminin kurulması işçi sorunumuzun çözülmesinde ilk basamak olacaktır" dedi. Tarımdaki fiyatları da değerlendiren Başkan Çandır, tüketiciye kötü bir haber verdi. Soğanda rekoltenin düşük olması nedeniyle ağustos ve eylül aylarında üreticiden 1,1- 1,2 TL'den alım yapıldığını belirten Çandır, soğanın büyük kısmının çürümesi nedeniyle fiyatlarının artacağını söyledi. Fiyatların 10 katı zamlanacağını öngördüklerini belirten Çandır, “Soğanda çürüme ve kararma sonrası ülkemiz genelinde yüzde 80 civarında ürün kaybı yaşandığını tahmin ediyoruz. Bu nedenle ocak ayının sonu ve şubat ayında ortasında 8-10 TL'ye soğan yersek tüketici şaşırmamalı. Önümüzdeki günlerde örtü altı üretimin başlamasıyla domates fiyatlarında biraz düşüş bekliyoruz" diye konuştu