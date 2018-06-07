Springday Evaporatif Sulu Soğutucular ile Elektrik Maliyetlerinden Tasarruf Edin

Düşük nemli ortamlarda evaporatif sulu soğutucular doğal ve enerji etkin bir soğutma sağlamaktadırlar. Dışarıdaki taze havayı suya doymuş bir pedden geçirerek soğutan bu cihazlar suyun buharlaşması ile ortamdakisıcaklığı düşürmektedirler. Bu süreçte ortam ısısı 25 dereceye kadar soğutulabilmektedir

Düşük nemli ortamlarda evaporatif sulu soğutucular doğal ve enerji etkin bir soğutma sağlamaktadırlar. Dışarıdaki taze havayı suya doymuş bir pedden geçirerek soğutan bu cihazlar suyun buharlaşması ile ortamdakisıcaklığı düşürmektedirler. Bu süreçte ortam ısısı 25 dereceye kadar soğutulabilmektedir.

Peki, Springday evaporatif sulu soğutucusu nasıl tasarruf sağlamaktadır; bunları birkaç maddede anlatabiliriz.

1.Evaporatif sulu soğutucular soğutucunun büyüklüğüne bağlı olarak saat başına 9-45 kuruş arasında bir maliyet ortaya çıkarmaktadırlar. Bu geleneksel klimaların enerji maliyetlerine kıyasla yaklaşık dörtte birlik bir maliyet anlamına gelmektedir. Çok çeşitli boyutlarda olan ve ortamınız için farklı seçenekler sunan evaporatif sulu soğutucular ile bu tasarruflar katlanmaktadır.

2. Evaporatif sulu soğutucuların geleneksel klimaları kullanmaya karşın sağladığı tasarruf %80 tir. Yani evaporatif sulu soğutucular geleneksel klimaların kullandığı elektriğin sadece %20’sini kullanmaktadırlar. Ayrıca, Springday portatif mobil evaporatif sulu soğutucularhttp://springday.com.tr/sogutucular/klimaların kurulamadığı yerleri de soğutma imkanı vermektedirler.

3. Evaporatif sulu soğutucularını kullanmanın bir diğer faydası elektrik şirketlerinin yüksek enerji tüketenlere daha fazla fatura kesmeleri ve daha az elektrik tüketenlere karşı fiyat avantajı sağlamalarıdır. Özellikle çok enerjinin tüketildiği zamanlarda bu türden teşvikler daha da artabilmektedir. Evaporatif sulu soğutucular ile her zaman için enerji tüketiminin daha az kısmında bulunacaksınız.

4. Soğutulan alandaki hava değişimi evaporatif sulu klima soğutucular ile her üç dakikada birdir. Bu taze hava akışı havanın serin olduğu gece vakitlerinde sadece fan çalıştırarak da devam ettirilebilir. Böylelikle enerji maliyetleri çok daha az seviyelere çekilebilir.

5. Portatif mobil evaporatif sulu soğutucular bu enerji etkin faydaları daha da ileri noktalara taşıyabilmektedir. Portatif evaporatif sulu soğutucular örneğin açık hava alanlarında, iş alanlarında veya garajda da çalıştırılabildiği için tüm yıl boyunca daha geniş alanlar için soğutma imkanı yaratabilmektedir. Bu da bu tip soğutmanın diğer alternatiflere göre çok daha verimli olması sonucunu doğurmakta ve enerji faturalarını önemli ölçüde azaltmaktadır.