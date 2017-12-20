Sürekli yaz saati uygulaması ile tasarruf edildiğini gösteren rapor yok!

Bakanlar Kurulu kararıyla, Enerji Bakanlığı'nın 2016'nın Kasım ayında başlattığı sabit saat uygulamasının tasarruf sağladığı yönünde kafa karışıklığı devam ediyor. İzmir Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Ulutaş, tasarruf sağlandığını gösteren rapora ulaşılamadığını söyledi

Sürekli yaz saati uygulaması ile tasarruf edildiğini gösteren rapor yok!
Ali Budak- Bakanlık, sabit saat uygulamasına 'tasarruf' gerekçesiyle geçildiğini savunurken, meslek odaları ve uzmanlar, yeni uygulamanın tasarruf getirmediğini, elektrik şirketlerinin daha çok para kazandığını ileri sürüyor. Elektrik Mühendisleri Odası, yaz saati uygulamasının 5 ayda elektrik dağıtımı yapan şirketlere 2,8 milyar liralık ekstra kazanç getirdiğini ifade eden bir rapor hazırladı. EMO'nun raporunun yanı sıra, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden de bir başka yönde rapor geldiği ve detayları paylaşılmayan rapora göre ise sabit saat uygulamasının 508 ila 801 milyon lira arasında bir tasarruf sağladığı belirtiliyordu. Bakanlar Kurulu kararıyla, Enerji Bakanlığı'nın 2016 yılının Kasım ayında başlattığı sabit saat uygulamasının tasarruf sağladığı yönünde kafa karışıklığı ise devam ediyor.


Veriler çelişiyor


Elektrik mühendisleri odası olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın resmi verilere baz alarak hazırladığımız raporda sabit saat uygulamasının ülkeye ek olarak 2,8 milyar liralık bir yük getirdiğini ortaya koyduklarını ifade eden EMO İzmir Şube Başkanı Mahir Ulutaş, '2016'da sabit saat uygulamasına geçildi. 2016 yılının Kasım ayında 2015 yılının aynı ayına göre elektrik tüketiminde yüzde 6,6'lık bir artış yaşandı. 2016 Kasım ve 2017 Mart ayları arasını içeren 5 aylık sürede ise 7 milyar kilovatlık fazla tüketim oldu. Bu ise 2,8 milyar liralık ek bir maliyet anlamına geliyor. Bu rakamları ise Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın resmi verilerine göre elde ettik. Bu nedenle de sözü edilen İTÜ'nün hazırladığı 'tasarruf' raporuyla, Enerji Bakanlığı'nın resmi verileri çelişiyor. Raporun detayları paylaşılmasa da, basına yansıyan haberlerde, sabit saat uygulamasının kalıcı olmasıyla 508 ila 801 milyon lira arasında bir tasarruf sağlayacağı belirtiliyor' dedi.
 

Rapora ulaşılamıyor


İTÜ'nün ortaya koyduğu rapora ulaşılamadığı için hangi varsayımlarla tasarruf rakamlarına ulaşıldığını anlayamadıklarını belirten Ulutaş, şöyle devam etti: 'Ne İTÜ'nün Enerji Bakanlığı'na gönderdiği sabit saat uygulamasını öneren rapora, ne de basına çıkan sabit saat uygulaması 1'nci yıl değerlendirme raporuna kamuoyunun erişebilmesi mümkün değil. Raporu görsek, bunu nereden çıkarttıklarını anlayacağız. Biz, rapora erişilemediği için, hangi varsayımlarla ve hangi ölçümlerle bu değerlendirmenin yapıldığını anlayamıyoruz. Rapor kamuoyu ile paylaşılmalı. Biz dolaylı yoldan bilgi almaya çalıştık ama rapora hala ulaşamadık.'
 

Adı var kendi yok


İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 'Sabit Saat Uygulaması Değerlendirme Raporu'na göre, yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesiyle enerjide yaklaşık 538 ila 801 milyon lira tasarruf sağlanacağı belirtiliyor. Yaz saatinin tüm yıl boyunca uygulanması sayesinde tasarrufun yanı sıra ayrıca 2 milyar dolarlık potansiyel yatırıma gerek kalmadığı ve elektrikte anlık tüketim rekoruna bağlı kesintiyle yüksek fiyat riskinin azaldığı belirtiliyor. Yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesinin tasarruf ve kazanımlarını daha önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na sunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), uygulamanın 1'inci yıl sonuçlarını da raporlaştırdı. 'Sabit Saat Uygulaması (SSU) Değerlendirme Raporu'ndan ip basında yer alan bilgilere göre, üniversite heyeti, kamuoyunda gündeme gelen değerlendirmelerin yeterli veri ve belirli bir metodolojiye dayanmadan yapıldığına işaret ederek, raporun tüm gerekli veriler ışığında hazırlandığını vurguladı. Ancak bütün bunlara rağmen bu raporla ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamıyor. Rapor hiçbir yerde paylaşılmadığı gibi ortadaki rakamların hangi yöntemle elde edildiği de bilinemiyor. Yani raporun adı var ama kendisi yok!
Etiketler; #izmir #yaz saati #elektrik
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