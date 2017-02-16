Tahincioğlu'nun Nidapark Kayaşehir Projesine Talep Yoğun

Tahincioğlu’nun İstanbul’un hızla gelişen bölgelerinden biri olan Başakşehir’de konumlanmış projesi Nidapark Kayaşehir yoğun talep görüyor. Konut satışlarının bir bölümünün tamamlandığı projenin 2018 ikinci çeyrekte tamamlanması planlanıyor.

‘İşte burada yaşanır’ sloganıyla akıllarda yer eden ve bölgedeki konut standartlarını yükseltmesi beklenen projenin bir tarafı şehir meydanına bakarken diğer tarafı Avrupa’nın en büyük botanik parkını görüyor.

Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen ve satışları başlayan Nidapark Kayaşehir; her biri ayrı bir proje gibi tasarlanan konut blokları, alışveriş merkezleri, mağazaları ve ofis bloklarıyla dikkat çekiyor.

Ulaşım ve altyapısına yapılan büyük yatırımlar sayesinde her geçen gün değeri artan Başakşehir’in çiçeği burnunda 3. köprü bağlantısı ve yapımına devam eden 3. Havalimanı, projeye değer katan ve talepleri artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Mülk sahiplerine sunduğu geniş yelpazeli konut tipleri ve yaşam alanlarıyla zevke ve ihtiyaca göre tercih olanaklarını artıran projenin bünyesinde; Nidapark Kayaşehir Yakut’ ve ‘Nidapark Kayaşehir Elmas’ isimleriyle 2 konut parseli, ‘Nidapark Kayaşehir Zümrüt’ ismiyle ise 1 adet konut-ticari parseli bulunuyor.

Emlak Konut’un sunduğu tarihi kampanyayla koşulları daha da çekici hale gelen projenin ödeme seçenekleri arasında; taksit imkanları, anlaşmalı bankalarda cazip faiz oranları, peşin alımlarda ise %8’e varan indirimler dikkat çekiyor. 1,1 milyar TL’lik satışı beklenen projenin, sahip olduğu karma yapısıyla bölgeye canlılık getirmesi, yatırımcılarını kazandırması ve sakinlerine yüksek standartlı bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.

Kampanya kapsamında yoğun ilgi gören ve %35’i satılan Nidapark Kayaşehir sosyal tesisleri, kapalı havuzı, fitnessı, yoga ve pilates stüdyoları, sinema, genç odası, buhar odası, hama ve çocuk oyun alanlarıyla huzurlu bir yaşam ortamı sunuyor.

Metrekaresi büyük ferah evleri, yemyeşil park ve yürüyüş alanları, güvenli ortamı, LEED kriterlerine uygun olarak çevreye duyarlı estetik ve verimli yapılarıyla Nidapark Kayaşehir, konforlu ve nitelikli bir hayatın kapılarını aralıyor.