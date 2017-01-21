Taksi zammı caiz oldu

İşlerinin bozuk olduğundan yakınan taksiciler benzin fiyatlarına zam gelmesinden, servis ücretlerinin artmasından şikayetçi. Benzin fiyatlarının yükselmesinin kendilerini olumsuz etkilediğini söyleyen İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, 'Ne İzmirliyi ne de esnafı mağdur etmek istemeyiz. Bu aşamada biz de önümüzdeki günlerde fiyat artışı yapabiliriz. Ama bu zam gibi algınlamaması lazım' dedi

Sercan Engerek-Döviz kurlarındaki dalgalanmalar devam ederken benzin fiyatlarının artmasından dolayı



Son zammı 2015'te yaptık



Merkez Bankası'nın (MB) Ocak ayı beklenti anketinde



Dolar kuru belirleyecek



Anık, şimdiye kadar yaptıkları zammın yılda yüzde 6'yı geçmediğini söyledi. Önümüzdeki günlerde doların kurundaki farklılıkların belirleyici olacağını sözlerine ekleyen Anık, 'Artacak mı? Azalacak mı? Ona göre tedbir alacağız. Bu süreçte eğer dolar 3,40 seviyesine düşerse ona göre belirleme yaparız' ifadelerini kullandı.

Taksicilerin taksimetrelerle oynadıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getiren Anık şöyle dedi: 'Taksimetreler kuyumcu terazisi gibidir. Taksimetreyi şoförün kurcalaması mümkün değil. Sizi biraz dolaştırabilir. Ama bu konuda bize şikayet geldiği zaman bakıyoruz. Normal güzergahtan mı gitmiş yoksa dolaştırmış mı?'





Taksi son çare olarak düşünülüyor



İşlerinin az olduğunu söyleyen taksi şöförleri ise zam gelirse hiç iş yapamayacaklarını söyledi. Yolların bozuk olduğunu vurgulayan taksi şoförü İbrahim Gerçer, 'İşlerimiz bozuk 20 liralık bir işe gittik mi seviniyoruz. Benzin dün aldım 5,41 lira olmuş. Çaya, şekere, sigaraya her şeye zam geldi. Bizim yaptığımız servis masrafları da arttı' dedi.

Ekonomide dalgalanma oldu mu ilk etkilenenin taksiciler olduğunu sözlerine ekleyen Gerçer, 'Hayat pahalılığı nedeniyle yolcu toplu taşıma aracını tercih ediyor. Son çare olarak, acil durumlarda belki taksiye biniyor. Piyasada bir sallantı oldu mu ilk tokadı biz yeriz. Metazori yani' dedi.



'Zam yapılırsa insanlar hiç binmez'



Taksi şoförü Şakir İntegül ise son zamanlarda yaşanan patlayan bombaların işlerini azalttığını söyledi. 'Gece eğlence hayatı bitme noktasına geldi neredeyse. Yaklaşık 2-3 aydır bu böyle. Gün günü tutmuyor. Cuma cumartesi en hareketli zamanlar. Bazen bomba patlayacağı söylentisi yayılıyor. O bile yetiyor' diye konuşan İntegül şöyle dedi: 'Benzin fiyatları arttığı için taksimetreye zam yapılması gerekir belki. Ama zam yapılırsa bu sefer insanlar hiç binemeyecek. Çünkü taksimetre 6 lira yazacakken bu kez 10 lira yazacak. İstanbul'da 8,75 TL oldu diye itiraz edildi. Önceden 15-16 lira yazıyordu 20 lira verenler üstü kalsın diyordu. İki lira üç lira düşünülmüyordu. Ama şimdi öyle değil.' -Döviz kurlarındaki dalgalanmalar devam ederken benzin fiyatlarının artmasından dolayı taksi ciler işlerinin kötü gittiğinden şikayet etti. Benzinle birlikte lastik, yağ fiyatları ve servis ücretlerinin de arttığını ifade eden taksiciler ekonomideki ilk dalgalanmalarda zarar görenin kendileri olduğunu söyledi. Kurlardaki dalgalanmalardan dolayı benzini yüksek fiyattan aldıklarını ifade eden İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, 'Benzin fiyatlarının yükselmesi bizi olumsuz yönde etkiliyor. Ne İzmirliyi ne de esnafı mağdur etmek istemeyiz. Bu aşamada biz de önümüzdeki günlerde fiyat artışı yapabiliriz. Ama bu zam gibi algınlamaması lazım' dedi.Merkez Bankası'nın (MB) Ocak ayı beklenti anketinde dolar ın ay sonu kur tahmini 3,76 lira olacağı açıklandı. 12 ay sonu için bu rakam 3,96 olarak tahmin ediliyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalardan sonra temel tüketim maddelerinde olduğu gibi akaryakıta gelen zam taksicileri de etkiledi. Kurlardaki dalgalanmalardan dolayı benzini yüksek fiyattan aldıklarını ifade eden İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, fiyatlarının yükselmesinden dolayı '3 ay önce 2,80 olan dolar şu an 3,80 civarında. Bu ne demek. Yüzde 30 paramızdan kaybettik. En son taksimetrelere ayarı 2015'in nisan ayında yaptık. İki yılda bir fiyat ayarlaması yapıyoruz. Benzinden kaynaklanan sıkıntıyı aşmak için yine o yönde bir çalışmamız olacak. Ne İzmirliyi ne de esnafı mağdur etmek istemeyiz. Bu aşamada biz de önümüzdeki günlerde fiyat artışı yapabiliriz. Ama bu zam gibi algınlamaması lazım' diye konuştu.Anık, şimdiye kadar yaptıkları zammın yılda yüzde 6'yı geçmediğini söyledi. Önümüzdeki günlerde doların kurundaki farklılıkların belirleyici olacağını sözlerine ekleyen Anık, 'Artacak mı? Azalacak mı? Ona göre tedbir alacağız. Bu süreçte eğer dolar 3,40 seviyesine düşerse ona göre belirleme yaparız' ifadelerini kullandı.Taksicilerin taksimetrelerle oynadıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getiren Anık şöyle dedi: 'Taksimetreler kuyumcu terazisi gibidir. Taksimetreyi şoförün kurcalaması mümkün değil. Sizi biraz dolaştırabilir. Ama bu konuda bize şikayet geldiği zaman bakıyoruz. Normal güzergahtan mı gitmiş yoksa dolaştırmış mı?'İşlerinin az olduğunu söyleyen taksi şöförleri ise zam gelirse hiç iş yapamayacaklarını söyledi. Yolların bozuk olduğunu vurgulayan taksi şoförü İbrahim Gerçer, 'İşlerimiz bozuk 20 liralık bir işe gittik mi seviniyoruz. Benzin dün aldım 5,41 lira olmuş. Çaya, şekere, sigaraya her şeye zam geldi. Bizim yaptığımız servis masrafları da arttı' dedi.Ekonomide dalgalanma oldu mu ilk etkilenenin taksiciler olduğunu sözlerine ekleyen Gerçer, 'Hayat pahalılığı nedeniyle yolcu toplu taşıma aracını tercih ediyor. Son çare olarak, acil durumlarda belki taksiye biniyor. Piyasada bir sallantı oldu mu ilk tokadı biz yeriz. Metazori yani' dedi.Taksi şoförü Şakir İntegül ise son zamanlarda yaşanan patlayan bombaların işlerini azalttığını söyledi. 'Gece eğlence hayatı bitme noktasına geldi neredeyse. Yaklaşık 2-3 aydır bu böyle. Gün günü tutmuyor. Cuma cumartesi en hareketli zamanlar. Bazen bomba patlayacağı söylentisi yayılıyor. O bile yetiyor' diye konuşan İntegül şöyle dedi: 'Benzin fiyatları arttığı için taksimetreye zam yapılması gerekir belki. Ama zam yapılırsa bu sefer insanlar hiç binemeyecek. Çünkü taksimetre 6 lira yazacakken bu kez 10 lira yazacak. İstanbul'da 8,75 TL oldu diye itiraz edildi. Önceden 15-16 lira yazıyordu 20 lira verenler üstü kalsın diyordu. İki lira üç lira düşünülmüyordu. Ama şimdi öyle değil.'