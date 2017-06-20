Teknosacell ile Avantajlı Kampanyalar Başladı

Türkiye’nin en çok tercih edilen teknoloji marketi Teknosa, müşterilerine sunduğu avantajlı fırsatlara son günlerde bir yenisini daha ekledi. Teknosacell hattını kullanan müşteriler, başta akıllı telefon ve tablet olmak üzere Teknosa kataloglarında yer alan ürünleri oldukça uygun fiyat ve taksit olanaklarıyla satın alabiliyor.

Taahhütlü bir Teknosacell hattına sahip olarak, akıllı cihazları kredi kartı zorunluluğu olmadan, tarifeye ek olarak 24 ay taksitle ve oldukça uygun fiyatlarla satın almak mümkün.

Teknosa’nın avantajlarının yalnızca operatör kullanıcılarıyla sınırlı olmadığını da belirtmek gerekiyor. Promocodius üzerinden Teknosa’nın kampanya ve indirimlerini takip edebilir, Teknosa hediye çeki kazanarak kataloglardaki ürünleri oldukça uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.

Teknosa’da Kaçırılmayacak Kampanya ve İndirimler

Teknosa, birçok mağaza gibi yeni satışa sunulan ürünlerine dikkat çekebilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek amacıyla, yıl boyunca çeşitli indirim ve kampanyaları yürürlüğe sokuyor. Teknosa’nın kampanyalarını takip ederek bilgisayar, akıllı telefon, tablet gibi teknolojik ürünleri oldukça uygun fiyatlarla satın alabilir ve yaptığınız her alışverişte indirim elde edebilirsiniz.

HP, Asus, Canon, Acer, Casper, Toshiba gibi dünyanın önde gelen teknoloji firmalarının ürünlerine kataloglarında yer veren Teknosa, bilgisayarlardan profesyonel fotoğraf makinelerine, akıllı telefonlardan kulaklık ve hoparlörlere kadar birçok üründe geçerli olan indirimleriyle müşterilerine büyük fırsatlar sunmakta. Bu fırsatlardan yararlanarak kaliteli teknolojik ürünleri avantajlı fiyatlarla satın almak için Promocodius’u takip etmeniz yeterli olacaktır.



Kampanya ve İndirimler

-ABD’deki “Black Friday” indirimleri Teknosa’da da geçerli. 6 Temmuz’a kadar yapacağınız alışverişlerde, nakit veya kredi kartı fark etmeksizin %20’ye varan indirimler yakalayabilirsiniz.

-Teknosa, internet üzerinden alışveriş yapan müşterilerine 150 TL tutarında indirim sunuyor! İnternet kataloglarından sipariş ettiğiniz ürünleri mağazadan bizzat alarak 150 TL teslimat indirimi kazanabilirsiniz.

-Iphone için geçerli olan indirimler devam ediyor. 6 Temmuz’a kadar yapacağınız alışverişlerde Apple iPhone cihazlarını %15 indirimle satın alabilirsiniz.

-Teknosa, Xbox alışverişinizle Mini Cooper kazanma şansı sunuyor. Xbox ürünlerinde 250 TL ve üzeri alışveriş yaparak, Mini Cooper ödüllü çekilişe katılabilirsiniz. Bu kampanya 6 Temmuz 2017’ye kadar geçerlidir.

Promocodius ile Teknosa’da Fırsatları Yakalayın

Teknoloji alışverişlerinizden önce Promocodius’a mutlaka göz atmalısınız. Promocodius, Teknosa’nın indirim ve kampanyalarını takip ederek güncel olarak sunuyor. Sitedeki kampanyalar sık sık güncellendiği için yıl boyunca takip edebilir ve Teknosa başta olmak üzere teknoloji marketlerinin avantajlarından yararlanabilirsiniz.