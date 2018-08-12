Ticarette yeni 'istişare' dönemi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni dönemde sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) etkin iletişim halinde olacaklarını ve ticareti, ihracatı artırmak için proaktif politikalar uygulayacaklarını belirterek, "Bu kapsamda bir İstişare Kurulu oluşturduk. Ticaretin önündeki engelleri kaldırmak, özel sektörün önünü açmak amacıyla bütün kesimlerin fikirlerini, önerilerini dinleyeceğiz." dedi

Ticarette yeni 'istişare' dönemi
12 Ağustos 2018 Pazar 12:11

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlığın yeni dönemde  önemli stratejilerinden birinin sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmak olduğunu  vurgulayarak, STK'larla ve özel sektörle istişareler yaparak adım atacaklarını  söyledi.

İş dünyasının sorunlarına doğru çözüm önerileri geliştirmek için  yapılacak çalışmaların en önemli ayağının, etkin iletişim olduğuna işaret eden  Pekcan, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde sivil toplum kuruluşlarıyla etkin iletişim halinde  olacağız ve ticaretimizi, ihracatımızı artırmak için proaktif politikalar  uygulayacağız. Bu kapsamda bir İstişare Kurulu oluşturduk.  Ticaretin önündeki  engelleri kaldırmak, özel sektörün önünü açmak amacıyla bütün kesimlerin  fikirlerini, önerilerini dinleyeceğiz. Sektörlerin sorunları için çözüm  önerilerini ve politikalarımızı birlikte geliştireceğiz. TOBB, DEİK, TESK, TİM,  TÜSİAD, MÜSİAD, TMB gibi sivil toplum kuruluşlarının başkanlarından oluşan Kurula  gündeme göre bazı etkin STK'lar da dahil olacak. İlk istişare toplantımızı bu  hafta içinde Ticaret Bakanlığında gerçekleştireceğiz."

Pekcan, STK'larda iş birliği ve koordinasyonu en üst seviyede  tutacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük Eylem  Planı’nda bakanlığı ilgilendiren konularda STK'lar ile aktif iş birliği içinde  olduklarını aktaran Pekcan, "Bundan sonra aynı şekilde hareket edip,  politikalarımızda birlikte yol alacağız, ihracatımızı artırmak için çalışacağız."  diye konuştu.

DANIŞMA KURULU DA ÇOK YAKINDA ÇALIŞMAYA BAŞLIYOR

STK’lardan öncelikli gündem maddelerini istediklerini anlatan Pekcan,  bu kapsamda 300’ün üzerinde talebin kendilerine ulaştığını, bunları  incelediklerini söyledi.

Pekcan, İstişare Kurulu’nun yanı sıra start-up’lar, akademisyenler,  ekonomistler, üst düzey yöneticilerin de bulunduğu Danışma Kurulu’nun da çok  yakında çalışmaya başlayacağını bildirdi.

Bu kurullara çok önem verdiklerinin altını çizen Pekcan, “İstişare  Kurulumuz ortak fikir üretmenin, önümüzdeki konulara her açıyla ve doğru şekilde  bakarak ilerlememizin başlangıcı olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #ticaret #istişare kurulu #istişare #ihracat #stk
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