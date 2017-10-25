Torbalı OSB, 21 fabrika ile 2000 kişiye iş sağlayacak

Burcu Şahin- Büyüklükleri 5000 ve 25 bin metrekare arasında değişen 42 parselin bulunduğu Torbalı OSB'de, 10 fabrika ruhsat işlemlerini tamamlamanın sevincini yaşıyor. Bu 10 firma içinde dört firma üretime başlarken, 6 firmanın inşaatı ise bitmek üzere. Bölgenin hızla gelişmeyi sürdürdüğünü belirten Torbalı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Dönmez 'Yakın zamanda bölgemizde üretim yapan firma sayısı 10 olacak. Bu fabrikaların dışında da önümüzdeki 1,5 yıl içinde 11 fabrikanın daha üretime başlamasını bekliyoruz. Bu 21 fabrika tam kapasite çalışmaya başladığında bölgemizdeki istihdam kısa sürede yaklaşık 2000 kişiye yükselecek. 42 parseli doldurduğumuzda 5000 kişiye istihdam sağlayacağız' dedi.
Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı Torbalı OSB'de, enerji nakil hattı için 3 milyon liralık yatırım yapıldığına dikkat çeken Dönmez, '2004 yılında kurulan Torbalı OSB'de 2011 yılında başlayan altyapı yatırımları 2013'de tamamlandı. Ayrıca bölgenin kuzeyinde yer alan 100 hektarlık alanın da bölgemize tahsis edilmesi adına girişimlerimiz sürüyor. Konuyu ilgili mercilere iletmiş durumdayız. Torbalı OSB olarak, bu bölgeyi de bünyemize katarak kapasitemizi artırmak, böylece büyümemizi sürdürmek istiyoru' diye konuştu.
Bölgesel avantajlar
Turizm Bölgesine yakınlığı ve Lojistik avantajıyla öne çıkan bölgenin yatırımcılar için bulunmaz fırsatlar sunduğunu belirten
Dönmez, 'Torbalı OSB, İzmir'e 50, Adnan Menderes Havalimanı'na 30, demiryoluna 4 ve ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yüzde 5 ile 15'lik gibi az eğimli araziye sahip Torbalı OSB kısa süre içinde yatırımcıların cazibe merkezi haline geldi. Bölgemize başta yapı malzemeleri, tekstil, konfeksiyon, gıda, soğutma-ısıtma ve klima sanayi, plastik, tıbbi tarımsal sanayi, otomotiv yan sanayi kolları olmak üzere pek çok farklı iş kolundan yatırımcıların ilgisi mevcut. Yeni yatırımlar ile ülke ekonomisine daha güçlü katkı koymayı sürdüreceğiz' dedi.
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