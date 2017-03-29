Trafik sigortasında yeni tavan fiyat acenteyi bitirebilir

Kübra Topal- Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı (SADER) Kemal Gazioğlu, zorunlu trafik sigortasında Nisan'da başlayacak tavan fiyat uygulamasının 7 bin acentenin batmasına, 20 bin kişinin işsiz kalmasına neden olacağını iddia etti. Konu ile ilgili açıklama yapan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Sigorta Acenteliği Genel Müdürü H. Rıza Evcim ve Ata Güven Sigorta Acente Yetkilisi H. Ulaş Ala 'Trafik sigortasında yeni tavan fiyat acenteleri bitirebilir' dedi.



Sigorta şirketleri fiyatları arttırdı



Küçük acentelerini bitirir

Zorunlu trafik sigortasında 1 Nisan'dan itibaren tavan fiyat uygulaması başlıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Sigorta Acenteliği Genel Müdürü H. Rıza Evcim, 2015 yılında hükümet sigorta şirketlerinin zararlarını ödeyecek özellikle taleplerini Torba Yasa'nın içine alarak karşılamak istedi. Amaçları vatandaşın daha az prim ödemesini sağlamaktı. Böylece sigorta şirketleri az zarar edecek ve onların talepleri de karşılanmış olacaktı. Bu yasa Barolar Birliği tarafından Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü. Ve bir çok madde durduruldu' dedi.Ağır kusurların sigorta şirketleri tarafından karşılanmamasına örnek veren Evcim, 'Siz bir araç sürücüsüsünüz ve kırmızı ışıkta geçiyorsunuz. Kırmızı ışıkta geçtikten sonra bir kazaya sebebiyet veriyorsunuz ve kazada kusurlusunuz. İşte o zaman sigorta şirketleri diyordu ki 'bir sürücü, bile bile karayolları yasasına aykırı davranırsa bunu ağır kusur olarak değerlendirip ödemek istemiyoruz. Türkiye'de trafik kullunımında inanılmaz bir disiplinsizlik var' diye konuştu.Esnaf odasına bağlı Sigorta Şirketi olduğunu belirten Evcim, 'Sigorta şirketi olarak ticari taksilere 8 bin liraya poliçe keser hale geldik. 1 yıllık poliçe 8 bin lira. Bazı şirketler 11 bin liraya kadar çıkıyor.O dönem Esnaf Odası Başkanımız Celil Anık'ın katkılarıyla federasyon, Hazine Müsteşarlığı ile bir görüşme yaptı ve ticari taksileri, minibüslere ve kamyonlara bir tavan uygulaması geldi. Yani hazine müsteşarlığı bir genelgeyle dediği şey 'Artık ticari taksilere 5 bin 400 liranın üzerinde prim isteyemiyeceksin' bu gerçekten faydalı oldu. Hazine Müsteşarlığı bu konuya karar vermeseydi sigorta şirketleri 8 ile 11 bin arası sadece taksilerden prim almak üzereydi. Şu anda da hususi otomobillerde böyle bir ilginçlik var. 4. kademe dediğimiz orta kademede, 1700, 2000 lira gibi fiyatlar bulabiliyoruz. Dolayısıyla her kademeye bir limit konularak, vatandaşın lehine, sigorta şirketlerinin aleyhine karardan, tüketicinin memnun olacağını düşünüyorum' şeklinde konuştu.Ata Güven Sigorta Acente Yetkilisi H. Ulaş Ala ise sigorta şirketlerinin tavan fiyat konusunda net bir bilgiye sahip olmadığını söyledi. Ala, 'Tavan fiyat uygulamasını, sigorta şirketleri istemiyor. Sigorta şirketleri şuan tamamen maliyetleri nasıl çıkartırız ve zarar etmeyiz diye düşünüyor. Tavan fiyat uygulaması gerçekleşirse, acentelerin geliri düşer. Uygulama daha çok küçük acentelerini vuracak. Tüm sigorta acentelerinin temel gelir kaynağı kaza, trafik ve kasko. Son yıllarda özellikle trafik sigortasında şirketlerin komisyon düşürmeleri sebebi ile beklenen kazançları elde edemiyoruz. Yüzde 90'ı kaza branşı dediğimiz trafik, kaskoyla dönen acenteler var. Trafik branşında, komisyonu yok denecek kadar aza indirirseniz eğer, bu sefer o sigorta acentesinin ayakta kalması mümkün değil. Vatandaş için avantajlı, acenteler için dezavantajlı. Biz fiyatın bu kadar artmasını değil, eski fiyatların belirli oranda yükseltilmesi ve komisyonumuzun tam verilmesinden yanayız. Hepimiz 1 Nisan'ı merakla bekliyor ve sonucunun iyi olmasını umut ediyoruz' dedi.