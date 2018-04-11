Trump tweet attı, doların ateşi yükseldi

ABD Başkanı Trump'ın "Rusya'yı hazırlayın, çünkü füzeler Suriye'ye gidecek" açıklamaları sonrası döviz piyasası yeniden rekor seviyelere yükseldi. Dolar kuru 4.1723 TL ile tarihi rekorunu kırarken, Euro kuru 5.1646 TL, Sterlin/TL ise 5.9212 TL ile yeni zirvesini gördü

Döviz kurları rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Dolar/TL tarihi rekorunu 4.1723 TL'ye taşırken, saat 14.07 itibarıyla 4.1652 TL'de hareket etti.

Euro/TL 5.1646 TL ile yeni zirvesini görürken, şu dakikalarda 5.1574 TL'de bulunuyor. Sterlin/TL ise 5.9212 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, şu sıralarda 5.9117 TL seviyesinde...



Dolar endeksi 89.22 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi 1.2372 seviyesinde...



İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 14.47 seviyesinde bulunurken, 10 yıllık tahvilin bileşik faizi ise 13.38 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Suriye'deki gelişmelerin ve ABD ile Rusya arasında artan gerilimin Türk lirası varlıkları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti