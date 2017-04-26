Ünlü havayolu şirketinden İzmir'e turizm desteği

Türk Havayolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress , İzmir turizm ine katkı sağlamak ve canlandırmak amacıyla Almanya’dan 44 tur operatörü ve seyahat acentesini İzmir’e getiriyor.

İzmir’i tarifeli seferlerle hem yurt dışında hem yurt içinde en fazla noktaya bağlayan SunExpress, İzmir Valiliği, Ege Turizm İşletmeciler Birliği (ETİK) ve İzmir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü işbirliğinde, son dakika satışı konusunda uzman 44 tur operatörü ve seyahat acentesine, 30 Nisan ile 1 Mayıs tarihleri arasında İzmir’i tanıtacak.Ege ve İzmir turizmi için gereken her türlü desteği her zaman verdiklerini belirten SunExpress Genel Müdürü Jens Bischof, “Biz İzmir’den ilk olarak 2006’da tarifeli seferlerle uçtuk ve 2012 yılında da İzmir’i aktarma merkezimiz yaptık. Bugün geldiğimiz noktada ise, hem Ege hem de Akdeniz Bölgesine tarifeli seferlerle en fazla turist getiren havayolu şirketiyiz. İzmir’den 26’sı Avrupa’da ve 13’ü iç hatta olmak üzere toplam 39 noktaya, hafta 490 uçuş gerçekleştiriyoruz,” dedi.“Turizm bizim ana iş kolumuz. Avrupa’da, Türkiye’de de hem fiyat hem de kalite olarak en iyi değerde hizmet veren leisure (tatil) havayoluyuz,” diyen Bischof şöyle konuştu: “SunExpress’in kuruluşundan bu yana, yani 27 yıldır süre gelen bir uzmanlığı var. Bu çerçevede, yalnızca bu yıl Avrupa’daki 5.000’nin üzerinde tur operatörü ve seyahat acentesine, roadshowlarla, katalog sunumlarıyla Ege ve Akdeniz bölgesini tanıtmak için çalışma yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Proje ortaklarımızla beraber, yaklaşık 700 tur operatörünü, seyahat acentesini Türkiye’ye davet ettik. Gruplar halinde önce Antalya’ya sonra da İzmir’de ağırlayacağız.”Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle Türk turizminin etkilendiğini belirten Bischof, “Her zaman çok daha önceden dolan oteller bu yıl istedikleri talebi maalesef bulamadılar. Türkiye’ye uçan rakiplerimiz kapasitelerini azalttılar ya da uçuşlarını iptal etiler. Ancak biz, tüm bunların aksine, Türkiye’ye olan inancımızı doğrultusunda kapasitemizi düşürmedik, tam tersine artırdık. SunExpress olarak, son dakika satışlarıyla bu yıl beklentileri tam karşılamasa da bir toparlanma bekliyoruz. Zaten, proje ortaklarımız ile beraber Türkiye’ye getireceğimiz misafirlerimiz son dakika satışlarında uzmanlaşmış tur operatörleri ve seyahat acenteleri” dedi.Bischof, başta ETİK olmak üzere İzmir Valiliği’ne, İzmir Turizm ve Kültür İl Müdürlüğü’ne, Mövenpick Hotel’e, Swiss Hotel’e, TÜRSAB’a ve Rehberler Odası’na bu organizasyona verdikleri destek için teşekkür etti.