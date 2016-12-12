Uzun zamandır promosyon bekleyen emekliye güzel haber!

Emekliler yaklaşık bir yıldır hükümetten banka promosyonu müjdesi bekliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan hükümet yetkilisi, müjdenin bu ya da önümüzdeki hafta verileceğini söyledi

Emekliler yaklaşık bir yıldır emekli maaşlarına yönelik banka promosyonu haberi bekliyor. Konuyla ilgili çok sayıda açıklama yapıldı ancak bir türlü bankalarla promosyon konusunda anlaşılamadı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emeklilere banka promosyonu konusunda çalışmaları tamamladıklarını duyurdu. Konuyla ilgili bilgilerin Başbakan Binali Yıldırım'a teslim edildiğini belirten Müezzinoğlu, bu hafta ya da gelecek hafta müjdeyi Başbakan Yıldırım'ın vereceğini söyledi.





ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ



Bursa'nın yerel bir kanalında yaptığı açıklamada asgari ücret görüşmelerine de değinen Müezzinoğlu, görüşmelerin ikincisinin bugün yapıldığını belirtti. İşçi kesiminin taleplerinin alındığını belirten Müezzinoğlu, gelecek hafta da işveren temsilcilerinin taleplerinin dinleneceğini söyledi. Hükümet olarak hakemlik rolünü üstleneceklerini belirten Müezzinoğlu, ay sonu itibarıyla asgari ücretin netleşeceğini söyledi. Her iki tarafından mutlu olduğu geleceğin de güvenli ve huzurlu olduğu bir kararın alınması gerektiğini belirten Müezzinoğlu, alınacak kararın önemli olduğunu ifade etti. İşverenin ilk talebinin sıfır zam olduğunu belirten Müezzinoğlu, geçen yıl da yüzde 30 zam yapıldığını söyledi. Dünya ekonomisinin durumu ve istahdamda oluşan daralma gibi konuların da masaya geleceğini belirten Bakan, arzu edileni verebilmenin mümkün olmadığını da belirtti.