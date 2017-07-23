Vergi borcu olanlar, ilk iki taksidi ödemezseniz...

Vergi ve prim affı için başvurular 30 Haziran’da sona ermişti. Şimdi sıra ödemede. 31 Temmuz’a kadar ilk taksit ödenecek. İlk 2 taksidi ödemeyen hakkını kaybedecek. Geçen yılki aftan yararlananlar da 3’üncü taksidi bu ay ödeyecek...

Af Yasası ile vergi ve sigorta prim borçlarının yeniden yapılandırılması sağlanmıştı. 30 Haziran’da sona eren yapılandırma başvurusu için vergi dairelerine 1 milyon 892 bin, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ise 343 bin kişi başvurdu. Toplamda 19 milyar liralık kamu alacağı yapılandırılmış oldu.



İLK TAKSİT BU AY



Şimdi sıra yapılandırılan borçların ödenmesine geldi. Ödeme, başvuru anındaki tercihe göre taksitle ya da peşin yapılabiliyor. Vergi, trafik ve idari para cezalarını yapılandırarak taksidi seçenler ilk taksidi bu ayın sonuna kadar yapacak. Ayrıca geçen yılki aftan yararlanarak borcunu yapılandıranlar da 3’üncü taksit ödemesini ay sonuna kadar yatıracak.



PEŞİNDE AĞUSTOS SONU



SGK prim borçları için ilk taksit 31 Ağustos’a kadar, diğer taksitler de takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecek. Peşin ödemeyi seçenler için de son tarih 31 Ağustos. Başvuru sırasında borcunu taksitler halinde ödeyeceğini beyan edenler, isterlerse yapılandırılan borcun tamamını ilk taksit süresi içinde kapatabilecek. Bu durumda taksit farkı olmayacak.





AMAN HAKKINIZ KAYBOLMASIN!



Ödemelerin zamanında yapılması önemli. Çünkü, taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam olarak ödenmemesi halinde hak yanacak. Ayrıca, ilk iki taksidi süresinde ödeyenler de bir takvim yılında ikiden fazla taksidi ödemezse hak yine yanacak. Taksitler devam ederken, sigorta primlerini 2 aydan fazla geciktiren ya da eksik ödeyen de hakkını kaybedecek.



EKSİK ÖDENİRSE NE OLUR?



Taksit tutarının yüzde 10’unu aşmamak kaydıyla 5 liraya (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler nedeniyle hak kaybı olmayacak. Ancak bu eksik yatan para, yapılandırma süresi içinde ödenecek. Geç ödenen tutara yüzde 4 fark eklenecek. Eksik yatan tutarlar son taksidi takip eden aysonuna kadar ödenmezse, borçlu aftan ödediği tutar kadar yararlanacak.



HACİZLER KALKACAK MI?



Borçtan dolayı, taşınır ve taşınmaz varlıklar üzerindeki haciz varsa, yapılan ödemeler oranında kaldırılacak. Alınan teminatlar da yapılan ödeme kadar iade edilecek. Ancak bunun için borçlu vatandaşın talepte bulunması ve hacize konu başka borcun bulunmaması şart. Diğer yandan borcun peşin ödenmesi halinde haciz tamamen kalkacak. (Posta)