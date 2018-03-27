Yorgancılar’dan ‘işsizlik’ çıkışı

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) mart ayı meclis toplantısında işsizliğe vurgu yapan EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, hükümetin verdiği desteklere ve yüksek büyüme rakamlarına rağmen işsizliğin azalmadığını, hatta genç ve kadın işsizlik oranlarının arttığını belirterek, ‘Demek ki, daha radikal desteklere ihtiyaç var’ dedi

Ali Budak- Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) mart ayı meclis toplantısı gerçekleşti. Toplantı, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren odanın eski başkanlarından Atıl Akkan anılarak başlarken, meclis üyeleri Akkan ile yaşadıkları anıları anlattı.



‘Yeni dönem hayırlı olsun’



Toplantının açılışında oda seçimleri öncesi son meclis toplantısını yaptıklarına dikkat çeken EBSO Başkanı



‘Giden yatırım, gelenden fazla’



İş yapma kolaylığı endeksi için TOBB’un eylem planlarından da bahseden Yorgancılar, sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak birçok mevzuatın değişmesi, kanunların yeniden düzenlenmesi yönünde bakanlarımızla birlikte özel toplantılarla konuları sürekli yeniden değerlendiriyoruz. Bunlardan en çok önemsediğimiz husus ise, bürokrasinin azaltılması ve iş yapma kolaylığı endeksindeki durumumuz. Dünya Bankası tarafından açıklanan ve 191 ülkenin değerlendirildiği endekste Türkiye, yapılan iyileştirmelerle 69. sıradan 60. sıraya yükselmiştir. Ancak, bu yeterli değildir. TOBB olarak hedefimiz, yapılmasını önerdiğimiz mevzuat değişiklikleri ile 17. sıraya yükselmektir. İnşallah yakın zamanda bu hedefimize ulaşırız. Gerek yatırım ortamının iyileştirilmesi ve gerekse iş yapma kolaylığı endeksini önemsememizin en önemli nedeni, doğrudan yabancı yatırımların ülkemize daha çok gelmesidir. Veriler çok da iç açıcı değil. 2002-2017 yılları arasında giden yatırımların gelen yatırımlara oranına baktığımızda; son 6 yılda oranın yüksekliği dikkat çekicidir. Bunun anlamı ise ülkemizin yatırımcılar için cazibesinin azaldığı, giden yatırımların gelen yatırımlardan oldukça fazla olduğudur. Diğer yandan daha da kötüsü, giden yatırımların yüzde 56’sı, gelen yatırımların da sadece yüzde 38’i sanayidir. Aslında bu durum istediğimiz en son şey. Çünkü yabancı yatırım hem getirdiği know-how hem yarattığı istihdam hem de başka yabancı yatırımlar için bir teşvik unsurudur. Ümit ederiz ki, doğru hamlelerle bunu tersine çevirebiliriz.



‘İşsizliğin azalmaması üzücü’



Açıklanan 2017 yılı işsizlik oranı ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Yorgancılar, ‘Ne yazık ki, Türkiye geneli yüzde 10,9 ile değişmezken, İzmir yine ilk 3 arasındaki yerini almış yüzde 14 oranı sabit kalmıştır. Hükümetin bu konuda verdiği desteklere ve 2017 için beklenen yüksek büyüme oranına rağmen oranlarda bir azalma olmaması üzücüdür. Elbette ki artışın olmaması sevindirici ancak, beklentimiz daha aşağı seviyelerdir. Umarım Hükümetin yeni açıklayacağı destekler, bu oranları düşürebilir. Bununla birlikte, genç işsizlik oranının yüzde 19,6’dan yüzde 20,8’e artması, kadın işsizlik oranının yüzde 13,4’den yüzde 14,1’e çıkması toplumsal açıdan da olumlu göstergeler değildir. Demek ki, daha radikal desteklere ihtiyaç bulunmaktadır’ ifadelerini kullandı. - Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) mart ayı meclis toplantısı gerçekleşti. Toplantı, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren odanın eski başkanlarından Atıl Akkan anılarak başlarken, meclis üyeleri Akkan ile yaşadıkları anıları anlattı.Toplantının açılışında oda seçimleri öncesi son meclis toplantısını yaptıklarına dikkat çeken EBSO Başkanı Ender Yorgancılar , ‘Dönemimizin son meclis toplantısını gerçekleştiriyoruz. Yorucu ama keyifli bir dönemi daha hayırlısıyla kapatıyoruz. Katkılarınızdan ötürü sizlere özel teşekkürlerimi sunmak isterim. Uyarılarınız, eleştirileriniz, övgülerinizle bizleri doğru yönlendirdiğiniz için, odamıza ayırdığınız kıymetli vakit için çok teşekkür ediyorum. Burası hakikaten bir üniversite hepimizin yüzü farklı, beyni farklı çalışıyor ama hepimizin dili aynı. Çok iyi bir 5 yıl geçirdik, umarım bizden sonrakiler de aynı başarıyı gösterirler. Huzurlarınızda birlikte uyumlu çalıştığım Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok değerli katkıları, yönetimi ve yönlendirmeleri ile Meclisimize güç katan Meclis Başkanımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Başta Genel Sekreterimiz Mustafa Kalyoncu olmak üzere tüm çalışanlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal ediniz. Yeni dönemin, odamız için hayırlı, başarılı olmasını diliyorum’ dedi.İş yapma kolaylığı endeksi için TOBB’un eylem planlarından da bahseden Yorgancılar, sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak birçok mevzuatın değişmesi, kanunların yeniden düzenlenmesi yönünde bakanlarımızla birlikte özel toplantılarla konuları sürekli yeniden değerlendiriyoruz. Bunlardan en çok önemsediğimiz husus ise, bürokrasinin azaltılması ve iş yapma kolaylığı endeksindeki durumumuz. Dünya Bankası tarafından açıklanan ve 191 ülkenin değerlendirildiği endekste Türkiye, yapılan iyileştirmelerle 69. sıradan 60. sıraya yükselmiştir. Ancak, bu yeterli değildir. TOBB olarak hedefimiz, yapılmasını önerdiğimiz mevzuat değişiklikleri ile 17. sıraya yükselmektir. İnşallah yakın zamanda bu hedefimize ulaşırız. Gerek yatırım ortamının iyileştirilmesi ve gerekse iş yapma kolaylığı endeksini önemsememizin en önemli nedeni, doğrudan yabancı yatırımların ülkemize daha çok gelmesidir. Veriler çok da iç açıcı değil. 2002-2017 yılları arasında giden yatırımların gelen yatırımlara oranına baktığımızda; son 6 yılda oranın yüksekliği dikkat çekicidir. Bunun anlamı ise ülkemizin yatırımcılar için cazibesinin azaldığı, giden yatırımların gelen yatırımlardan oldukça fazla olduğudur. Diğer yandan daha da kötüsü, giden yatırımların yüzde 56’sı, gelen yatırımların da sadece yüzde 38’i sanayidir. Aslında bu durum istediğimiz en son şey. Çünkü yabancı yatırım hem getirdiği know-how hem yarattığı istihdam hem de başka yabancı yatırımlar için bir teşvik unsurudur. Ümit ederiz ki, doğru hamlelerle bunu tersine çevirebiliriz.Açıklanan 2017 yılı işsizlik oranı ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Yorgancılar, ‘Ne yazık ki, Türkiye geneli yüzde 10,9 ile değişmezken, İzmir yine ilk 3 arasındaki yerini almış yüzde 14 oranı sabit kalmıştır. Hükümetin bu konuda verdiği desteklere ve 2017 için beklenen yüksek büyüme oranına rağmen oranlarda bir azalma olmaması üzücüdür. Elbette ki artışın olmaması sevindirici ancak, beklentimiz daha aşağı seviyelerdir. Umarım Hükümetin yeni açıklayacağı destekler, bu oranları düşürebilir. Bununla birlikte, genç işsizlik oranının yüzde 19,6’dan yüzde 20,8’e artması, kadın işsizlik oranının yüzde 13,4’den yüzde 14,1’e çıkması toplumsal açıdan da olumlu göstergeler değildir. Demek ki, daha radikal desteklere ihtiyaç bulunmaktadır’ ifadelerini kullandı.