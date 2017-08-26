Yumurta krizinin nedeni köpek ilacı!

Avrupa'da yaşanan fipronil krizinin basında yer aldığı kadar büyük bir olay olmadığını ve bir bardak suda fırtına koparıldığını iddia eden Bedri Girit, 'Avrupa'da köpek ilacı, kümeste kullanılmış. Rutin kontroller yapılıyor' dedi

Ali Budak- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,

'Bir bardak suda fırtına koparılıyor'

Yumurta krizinin söylendiği gibi olmadığını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Bedri Girit, 'Bu fipronil krizinin Türkiye'nin ihracatına faydası olacak ama bir bardak suda da fırtına koparmamak gerekiyor. Bu yaşanan olay şöyle gelişiyor. Avrupa'da pet shop çok yaygın ve çok sayıda insan evlerinde kedi, köpek besliyor. Bir vatandaşın da tavuk kümesi var. Köpeğine uyguladığı bit ilacını tavuklarına uyguluyor. Yola çıkarken de acaba işe yarar mı diye düşünüyor. Sonrasında da kendi tavuk kümesinde bu ilacı kullanıyor. Uyguladıktan sonra da tavuk bitine bu ilacın iyi geldiği kulaktan kulağa yayılıyor. Aslında olayın ilk çıkışı bu şekilde oluyor. Ancak Türkiye bu işin hiçbir yerinde yer almıyor. Ürettiğimiz yumurtalar son derece sağlıklı. Zaten bu yumurta krizi de basında yer aldığı kadar çok büyük boyutta değil. O nedenle bir bardak suda fırtına koparmamak gerektiğini söylüyorum. Avrupa'da sadece birkaç üretici de bu sorun yaşanıyor. Devlet ise rutin kontrolünde bunu yakalıyor. Olay, tamamen bundan ibaret' ifadelerini kullandı.

Çok küçük bir oran

Fipronil olayında medya ayağının çok büyük olduğunu ancak sağlıksız yumurta sayısının öyle bahsedildiği gibi çok fazla olmadığına vurgu yapan Girit, sözlerini şöyle tamamladı: 'Olayın daha iyi anlaşılması için şöyle örnek vermek istiyorum. Türkiye'de 1146 yumurta işletmesi var. Bu olayın 10 ya da 16 işletmede yaşandığını düşünün. Olay aslında bu kadar küçük bir alanda yaşanıyor. Ancak bunun olmaması tabi ki gerekiyor. Neyse ki sorun rutin denetimlerde çok çabuk ortaya çıkıyor. Ancak bu sürecin bize faydası tabii ki olacak. Yalnız Avrupalı üreticiler de bu sorunu çözüme kavuşturmak adına çok çabuk harekete geçti. Bu süreç çok çabuk normale döneceğini düşünüyorum. Zaten Avrupa'da da bu gündemden düştü ve artık konuşulmuyor bile.' - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Avrupa 'nın bazı ülkelerinde üretilen yumurta larda böcek ilacı fipronil maddesinin bulunmasıyla başlayan krizin ardından, çeşitli bölgelerdeki farklı işletmelerden alınan numuneleri analiz etti. Türkiye'de üretilen yumurtalarda yapılan analiz sonuçlarında fipronil tespit edilmedi. İnsan sağlığına zararlı fipronil maddesinin bazı Avrupa ülkelerindeki yumurtalarda bulunması üzerine söz konusu yumurtaların üretildiği çiftliklerin faaliyetleri durdurulmuş, yumurtalar da raflardan kaldırılarak imha edilmişti. Avrupa Birliği ve Türkiye mevzuatı gereği gıda değeri olan hayvanlarda kullanımına izin verilmeyen fipronil; karınca, böcek, pire, kene, termit, bitki zararlıları, kök kurtları ve diğer böcekleri kontrol amacıyla kullanılıyor. Bu maddeden, mısır ve ayçiçeği üretiminde de tel kurtlarıyla mücadelede yararlanılıyor. Dünya Sağlık Örgütü, fipronil maddesini 'orta derecede tehlikeli' olarak tanımlıyor.Yumurta krizinin söylendiği gibi olmadığını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Bedri Girit, 'Bu fipronil krizinin Türkiye'nin ihracatına faydası olacak ama bir bardak suda da fırtına koparmamak gerekiyor. Bu yaşanan olay şöyle gelişiyor. Avrupa'da pet shop çok yaygın ve çok sayıda insan evlerinde kedi, köpek besliyor. Bir vatandaşın da tavuk kümesi var. Köpeğine uyguladığı bit ilacını tavuklarına uyguluyor. Yola çıkarken de acaba işe yarar mı diye düşünüyor. Sonrasında da kendi tavuk kümesinde bu ilacı kullanıyor. Uyguladıktan sonra da tavuk bitine bu ilacın iyi geldiği kulaktan kulağa yayılıyor. Aslında olayın ilk çıkışı bu şekilde oluyor. Ancak Türkiye bu işin hiçbir yerinde yer almıyor. Ürettiğimiz yumurtalar son derece sağlıklı. Zaten bu yumurta krizi de basında yer aldığı kadar çok büyük boyutta değil. O nedenle bir bardak suda fırtına koparmamak gerektiğini söylüyorum. Avrupa'da sadece birkaç üretici de bu sorun yaşanıyor. Devlet ise rutin kontrolünde bunu yakalıyor. Olay, tamamen bundan ibaret' ifadelerini kullandı.Fipronil olayında medya ayağının çok büyük olduğunu ancak sağlıksız yumurta sayısının öyle bahsedildiği gibi çok fazla olmadığına vurgu yapan Girit, sözlerini şöyle tamamladı: 'Olayın daha iyi anlaşılması için şöyle örnek vermek istiyorum. Türkiye'de 1146 yumurta işletmesi var. Bu olayın 10 ya da 16 işletmede yaşandığını düşünün. Olay aslında bu kadar küçük bir alanda yaşanıyor. Ancak bunun olmaması tabi ki gerekiyor. Neyse ki sorun rutin denetimlerde çok çabuk ortaya çıkıyor. Ancak bu sürecin bize faydası tabii ki olacak. Yalnız Avrupalı üreticiler de bu sorunu çözüme kavuşturmak adına çok çabuk harekete geçti. Bu süreç çok çabuk normale döneceğini düşünüyorum. Zaten Avrupa'da da bu gündemden düştü ve artık konuşulmuyor bile.'