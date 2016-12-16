Yumurta zammı geç geldi, İzmir'de 8 firma battı

İzmir Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Bedri Girit yumurta fiyatlarında artış yaşandığını ancak fiyatların şu anda olması gerektiği seviyeye ulaştığını belirtti. Girit, yumurta fiyatların yükselmesini; dolar kurunun artması, komşu ülkelerde ortaya çıkan kuş gribi ve sektörde birçok firmanın batması nedeniyle yumurta arzının azalmasına bağladı

Simge Özden-Kur fiyatlarındaki artış ile



İzmir'de 8 tavukçu battı



Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Bedri Girit yumurta fiyatlarındaki artışı dolar kurunun artması ve komşu ülkelerde ortaya çıkan kuş gribi olduğunu söyledi. Girit sözlerine şöyle devam etti: 'Yaklaşık 1 senedir yumurta sektöründe bir çok firma battı. Yumurtalar maliyetin çok çok altında bir ücrete satıldı. Şimdi ise satılması gereken değere geldi. İnsanlar yumurtaları eski düşük fiyattan alıp bugünkü fiyata getirdiği zaman fiyatlar iki katına çıkmış gözüküyor, ancak 'Esas fiyat ne olmalı? diye sorarsak durum değişir' dedi.



Fiyatların artmasında dolar kurunun artması ve komşu ülkelerde ortaya çıkan kuş gribi nedeninin yanı sıra sektörde bir çok firma battığı için yumurta arzının azaldığını belirten Girit, 'Yumurtayı 22 kuruşa mal edip 12-14 kuruşa satarsanız bu şekilde bir durum da ortaya çıkar. Geçmişte maliyetin çok altında yumurta satıldı. Arz ve talep dengesi bazen aleyhimize bazen de lehimize işliyor. O süreçte de arz talepte dengesizlik oldu. Geçtiğimiz dönemde yumurta arz yönünden fazlaydı, talep de çok değişiklik olmadı. Dolayısıyla bu düşük fiyatlar ve uygun promosyonlarla eğitilme yoluna gidildi. Fakat geçtiğimiz yıl ülkemizde kuş gribi çıktığı için yumurtacıların yüzde 20'si bir şekilde battılar veya başkalarına şirketlerini satmak zorunda kaldılar. Kümesten çıkan yumurtaların 1 kilosu 16 tanesine denk geliyor. 16 tane yumurtanın kümesten çıkış fiyatı 6,5 lira. Denizden çıkan balığı 6,5 liraya alamıyorsunuz. Hangi 1 kilo proteini 6,5 liraya satın alabilirsiniz? Fiyatlarda artış vardır ancak bu haklı bir artış. Avrupa ülkeleri, Amerika ve Japonya gibi ülkeler baz aldındığında ülkemizde yumurtalar gerçekten çok düşük fiyatlara satılıyor. İzmir'de geçen sene 8 tane tavukçu battı. Geçmişte ucuz sattığımız için teşekkür beklerken şimdi olması gereken fiyata satılıyor diye eleştiriliyoruz' dedi. -Kur fiyatlarındaki artış ile zam lanan yem fiyatları ve komşu ülkelerdeki kuş gribi vakaları ile yumurta fiyatları 15 günde neredeyse iki katına çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in açıkladığı 2016 Ekim 'Kümes Hayvancılığı Üretimi İstatistikleri'ne göre tavuk yumurtası üretimi ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 arttı. Ancak üretim artışına karşın yumurta fiyatlarında da artış görüldü. Yumurta satıcıları 15 gün önce ortalama 7 lira olan 30'lu koli fiyatının 2 kat artarak 14-15 liraya kadar yükseldiğini belirtti.Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Bedri Girit yumurta fiyatlarındaki artışı dolar kurunun artması ve komşu ülkelerde ortaya çıkan kuş gribi olduğunu söyledi. Girit sözlerine şöyle devam etti: 'Yaklaşık 1 senedir yumurta sektöründe bir çok firma battı. Yumurtalar maliyetin çok çok altında bir ücrete satıldı. Şimdi ise satılması gereken değere geldi. İnsanlar yumurtaları eski düşük fiyattan alıp bugünkü fiyata getirdiği zaman fiyatlar iki katına çıkmış gözüküyor, ancak 'Esas fiyat ne olmalı? diye sorarsak durum değişir' dedi.Fiyatların artmasında dolar kurunun artması ve komşu ülkelerde ortaya çıkan kuş gribi nedeninin yanı sıra sektörde bir çok firma battığı için yumurta arzının azaldığını belirten Girit, 'Yumurtayı 22 kuruşa mal edip 12-14 kuruşa satarsanız bu şekilde bir durum da ortaya çıkar. Geçmişte maliyetin çok altında yumurta satıldı. Arz ve talep dengesi bazen aleyhimize bazen de lehimize işliyor. O süreçte de arz talepte dengesizlik oldu. Geçtiğimiz dönemde yumurta arz yönünden fazlaydı, talep de çok değişiklik olmadı. Dolayısıyla bu düşük fiyatlar ve uygun promosyonlarla eğitilme yoluna gidildi. Fakat geçtiğimiz yıl ülkemizde kuş gribi çıktığı için yumurtacıların yüzde 20'si bir şekilde battılar veya başkalarına şirketlerini satmak zorunda kaldılar. Kümesten çıkan yumurtaların 1 kilosu 16 tanesine denk geliyor. 16 tane yumurtanın kümesten çıkış fiyatı 6,5 lira. Denizden çıkan balığı 6,5 liraya alamıyorsunuz. Hangi 1 kilo proteini 6,5 liraya satın alabilirsiniz? Fiyatlarda artış vardır ancak bu haklı bir artış. Avrupa ülkeleri, Amerika ve Japonya gibi ülkeler baz aldındığında ülkemizde yumurtalar gerçekten çok düşük fiyatlara satılıyor. İzmir'de geçen sene 8 tane tavukçu battı. Geçmişte ucuz sattığımız için teşekkür beklerken şimdi olması gereken fiyata satılıyor diye eleştiriliyoruz' dedi.