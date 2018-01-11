Zeki Yöndem de İZTO için adaylığını açıkladı

İTO’ya başkan adaylığını ilk açıklayan Zeki Yöndem, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlediği bilgilendirme toplantısında basına çok önemli projeleri olduğunu ve göreve gelmesi halinde İzmir’i en büyük ticaret merkezlerinden biri yapacağını belirtti

Gamze Geçer- İzmir Ticaret Odası (İTO) başkanlık seçimleri yaklaşırken, adaylardan

İzmir projelerimizi yakında açıklayacağız

İTO’daki seçime bütün üyelerin katılması gerektiğini söyleyen Yöndem, ‘Geçmiş dönemlerde ticaret odası seçimlerine bakıldığında çok düşük bir katılım olduğu gözleniyor. Üyelerin yüzde 20’si katılım gösteriyor. Diğerleri gelmiyor. Üyelerin en demokratik hakkı. 4 yılda bir gelen bu şansı geri çevirmeyelim. Şikayet etmeden öncelikle oyumuzu kullanalım. Bu sayede değişime katkı koyalım. Biz şimdi önümüze bakalım. İzmir’i tekrar parlayan bir yıldız, finans merkezi, ticaret merkezi ve aynı şekilde turizm merkezi yapmak için uğraşacağız. Bu konuda söz veriyorum. İzmir için çok güzel projelerimiz var. Bu projeleri açıkladıkça ses getireceğiz. Konumu itibariyle, yetişmiş insan gücüyle ve donanımlı insan gücü varken bu dinamiklerin harekete geçmemesi, paylaşılmaması bizler için maalesef üzücü bir olay. Bunları inşallah hep birlikte harekete geçireceğiz’ ifadelerini kullandı.

Erişilen başkan olacağım

İzmir’in çok önemli değerleri olduğunu belirten Yöndem, şunları söyledi: Özellikle İzmir’imizin tarım havzası olması, verimli topraklarının olması, turizm merkezi olması, denizinin ve limanın olması, uluslararası havalimanın olması, bunlar çok büyük ve önemli değerler. İstanbul otoyolunun çok yakın zamanda açılacak olması, Çandarlı Limanı’nın Türkiye’nin en büyük aktarma merkezlerinden biri olması, hızlı tren çalışmaları, gerçekten bunların hepsini toparladığımızda İzmir, Türkiye coğrafi yapısı içerisinde konumu ve potansiyel gücü, yetişmiş insan gücünün de araya katılmasıyla dinamik bir şekilde çok hızlı yol alacağımızı düşünüyorum. Yeter ki bu dinamikleri harekete geçirelim, kol kola ve omuz omuza olalım. Bu nasıl olacak? Hepinizle iletişime açığım. Dertleriniz olur, eleştirileriniz olur. Hepsini aktarmanızı istiyorum. Erişilemeyen değil, erişilen kişi olacağız. Şeffaf, bir arada, ortak akılla, hep birlikte katılımcı ve demokratik bir yapıyla hesap verebilir bir yönetim istiyorum.

Rahatsızlık var ki istifa ediliyor

Son olarak İTO’da son dönemde yaşanan istifalara da değinen Yöndem, ‘Demek ki bir rahatsızlık var da istifalar geliyor. Eğer ben bir yerde rahatsız olursam, yönetimdeysem, vicdanım el vermiyorsa istifa ederim. Ben o arkadaşları saygıyla karşılıyorum. Demek ki iyi gitmeyen şeyler var arada ki istifa ediliyor. Öyle yorumluyorum’ değerlendirmelerinde bulundu. - İzmir Ticaret Odası (İTO) başkanlık seçimleri yaklaşırken, adaylardan Zeki Yöndem , Tarihi Havagazı Fabrikası’nda bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda projelerini yakın zamanda açıklayacağını söyleyen Yöndem, ‘Başkan seçilmem halinde İzmir’i en önemli ticaret merkezlerinden biri haline getireceğim. Mahmut Özgener’in adaylığı da hayırlı olsun. Onu tanımayan yok. Türkiye Futbol Federasyonu’nun başkanlığını yapmış bir insan. Fakat burada önemli olan Özgener’in bilinirliği değil yapacağı icraatları olacak. Projelerimizi açıkladığımız zaman kimin iddialı olduğu daha net anlaşılır’ dedi.İTO’daki seçime bütün üyelerin katılması gerektiğini söyleyen Yöndem, ‘Geçmiş dönemlerde ticaret odası seçimlerine bakıldığında çok düşük bir katılım olduğu gözleniyor. Üyelerin yüzde 20’si katılım gösteriyor. Diğerleri gelmiyor. Üyelerin en demokratik hakkı. 4 yılda bir gelen bu şansı geri çevirmeyelim. Şikayet etmeden öncelikle oyumuzu kullanalım. Bu sayede değişime katkı koyalım. Biz şimdi önümüze bakalım. İzmir’i tekrar parlayan bir yıldız, finans merkezi, ticaret merkezi ve aynı şekilde turizm merkezi yapmak için uğraşacağız. Bu konuda söz veriyorum. İzmir için çok güzel projelerimiz var. Bu projeleri açıkladıkça ses getireceğiz. Konumu itibariyle, yetişmiş insan gücüyle ve donanımlı insan gücü varken bu dinamiklerin harekete geçmemesi, paylaşılmaması bizler için maalesef üzücü bir olay. Bunları inşallah hep birlikte harekete geçireceğiz’ ifadelerini kullandı.İzmir’in çok önemli değerleri olduğunu belirten Yöndem, şunları söyledi: Özellikle İzmir’imizin tarım havzası olması, verimli topraklarının olması, turizm merkezi olması, denizinin ve limanın olması, uluslararası havalimanın olması, bunlar çok büyük ve önemli değerler. İstanbul otoyolunun çok yakın zamanda açılacak olması, Çandarlı Limanı’nın Türkiye’nin en büyük aktarma merkezlerinden biri olması, hızlı tren çalışmaları, gerçekten bunların hepsini toparladığımızda İzmir, Türkiye coğrafi yapısı içerisinde konumu ve potansiyel gücü, yetişmiş insan gücünün de araya katılmasıyla dinamik bir şekilde çok hızlı yol alacağımızı düşünüyorum. Yeter ki bu dinamikleri harekete geçirelim, kol kola ve omuz omuza olalım. Bu nasıl olacak? Hepinizle iletişime açığım. Dertleriniz olur, eleştirileriniz olur. Hepsini aktarmanızı istiyorum. Erişilemeyen değil, erişilen kişi olacağız. Şeffaf, bir arada, ortak akılla, hep birlikte katılımcı ve demokratik bir yapıyla hesap verebilir bir yönetim istiyorum.Son olarak İTO’da son dönemde yaşanan istifalara da değinen Yöndem, ‘Demek ki bir rahatsızlık var da istifalar geliyor. Eğer ben bir yerde rahatsız olursam, yönetimdeysem, vicdanım el vermiyorsa istifa ederim. Ben o arkadaşları saygıyla karşılıyorum. Demek ki iyi gitmeyen şeyler var arada ki istifa ediliyor. Öyle yorumluyorum’ değerlendirmelerinde bulundu.