210 deprem toplanma alanı yetersiz, iki katına çıkarılmalı!

Bornova ve Selçuk'ta merkezler nüfusu karşılamıyor
Bornova ve Selçuk ilçelerinde bulunan deprem toplanma merkezlerinin riskine ve az sayıda olmasına dikkat çeken İMO Afet Komisyonu Başkanı Abdullah İncir, "Bornova'da 11 tane deprem toplanma alanı bulunuyor. Yeterli değil çünkü bu ilçede nüfus yoğun. Konu hakkında Bornova Belediye başkanını bilgilendirdik. Başkan bu konunun önemini benimsedi. Bornova'da şimdi yeni deprem toplanma merkezleri planlanıyor. Bu alanlar hakkında 3 konuya dikkat çektik: Açılacak alanlar kamuya ait alanlar olmalı, 2 metrekarenin üzerinde olmalı ve zemin sağlam olmalı. Bornova'da bulunan 11 alanın dışında 60 toplanma merkezi daha planlayıp AFAD'a bildirdik. Selçuk Belediyesi'nde de aynı çalışmayı yaptık. Orada 4 tane toplanma merkezi vardı ve hepsi merkezden uzaktı. Merkeze yakın 10 tane toplanma alanı elde ettik. Onaylanmasını bekliyoruz. Diğer ilçe belediyelerinden de aynı çalışmayı bekliyoruz' dedi.
'Evlerin kapısına en yakın toplanma merkezi yazılmalı'
İzmir'de bulunan 210 deprem toplanma alanının yıllar önce yapılmış eski projeye göre belirlendiğini vurgulayan Abdullah İncir, şu anda AFAD İzmir Bölge Başkanlığı'nda yapılan çalışmalarla İzmir'de bulunan 210 deprem toplanma merkezinin sayısını yükseltmeye çalıştıklarını söyledi. İncir, "Bornova'da bütün mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, onlara ani bir deprem riskine karşı mahalle örgütlenmesine yönelik bilgi verdik. Belediyelerin de duyarlılığıyla muhtarlar, kendi mahallelerinde bulunan evlerin kapılarına en yakın deprem toplanma alanlarının yerini yazarak aileleri bilinçlendirecekler. Kapılarda kağıtlar asılı kalacak ve böylece ani bir tehlikeye karşı mahalle sakinleri koordineli olarak toplanacak. Bu hassasiyeti tüm muhtarların göstermesini bekliyoruz." dedi.