210 deprem toplanma alanı yetersiz, iki katına çıkarılmalı!

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Afet Komisyonu Başkanı Abdullah İncir, İzmir'de deprem toplanma merkezlerinin 210 tane olduğunu belirterek, sayının yeterli olmadığını ve bu sayının en az iki katına çıkarılması için belediyelerle çalışmalar yaptıklarını söyledi

Zeynep Kaya- İzmir'de oluşacak ani bir

Bornova ve Selçuk'ta merkezler nüfusu karşılamıyor

Bornova ve Selçuk ilçelerinde bulunan deprem toplanma merkezlerinin riskine ve az sayıda olmasına dikkat çeken İMO Afet Komisyonu Başkanı Abdullah İncir, "Bornova'da 11 tane deprem toplanma alanı bulunuyor. Yeterli değil çünkü bu ilçede nüfus yoğun. Konu hakkında Bornova Belediye başkanını bilgilendirdik. Başkan bu konunun önemini benimsedi. Bornova'da şimdi yeni deprem toplanma merkezleri planlanıyor. Bu alanlar hakkında 3 konuya dikkat çektik: Açılacak alanlar kamuya ait alanlar olmalı, 2 metrekarenin üzerinde olmalı ve zemin sağlam olmalı. Bornova'da bulunan 11 alanın dışında 60 toplanma merkezi daha planlayıp AFAD'a bildirdik. Selçuk Belediyesi'nde de aynı çalışmayı yaptık. Orada 4 tane toplanma merkezi vardı ve hepsi merkezden uzaktı. Merkeze yakın 10 tane toplanma alanı elde ettik. Onaylanmasını bekliyoruz. Diğer ilçe belediyelerinden de aynı çalışmayı bekliyoruz' dedi.

'Evlerin kapısına en yakın toplanma merkezi yazılmalı'

İzmir'de bulunan 210 deprem toplanma alanının yıllar önce yapılmış eski projeye göre belirlendiğini vurgulayan Abdullah İncir, şu anda AFAD İzmir Bölge Başkanlığı'nda yapılan çalışmalarla İzmir'de bulunan 210 deprem toplanma merkezinin sayısını yükseltmeye çalıştıklarını söyledi. İncir, "Bornova'da bütün mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, onlara ani bir deprem riskine karşı mahalle örgütlenmesine yönelik bilgi verdik. Belediyelerin de duyarlılığıyla muhtarlar, kendi mahallelerinde bulunan evlerin kapılarına en yakın deprem toplanma alanlarının yerini yazarak aileleri bilinçlendirecekler. Kapılarda kağıtlar asılı kalacak ve böylece ani bir tehlikeye karşı mahalle sakinleri koordineli olarak toplanacak. Bu hassasiyeti tüm muhtarların göstermesini bekliyoruz." dedi. - İzmir'de oluşacak ani bir deprem riskine karşı kaostan kurtulmanın önemine değinen İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Afet Komisyonu Başkanı Abdullah İncir, İzmir'de deprem toplanma merkezlerinin 210 tane olduğunu belirtti. İlçe merkezlerine dağılan afet toplanma yerlerinin açık alanda olması gerektiğini vurgulayan İncir, İzmir'de çok sayıda toplanma alanının olduğunu ama nüfusa oranla yetersiz olduğunu belirterek, alanların iki katına yükseltilmesiyle ilgili çalışma başlattıklarını söyledi. İncir, 'Biz bu alanların arttırılmasıyla ilgili çalışmaları belediye başkanlarıyla birlikte yapıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın da toplanma merkezlerine yönelirken zorlanmamaları için uygun altyapı olup olmadığına baktık. Bazılarının uygun olmadığını gördük. Belediyelerden bunların onarımını istedik' diye açıkladı.Bornova ve Selçuk ilçelerinde bulunan deprem toplanma merkezlerinin riskine ve az sayıda olmasına dikkat çeken İMO Afet Komisyonu Başkanı Abdullah İncir, "Bornova'da 11 tane deprem toplanma alanı bulunuyor. Yeterli değil çünkü bu ilçede nüfus yoğun. Konu hakkında Bornova Belediye başkanını bilgilendirdik. Başkan bu konunun önemini benimsedi. Bornova'da şimdi yeni deprem toplanma merkezleri planlanıyor. Bu alanlar hakkında 3 konuya dikkat çektik: Açılacak alanlar kamuya ait alanlar olmalı, 2 metrekarenin üzerinde olmalı ve zemin sağlam olmalı. Bornova'da bulunan 11 alanın dışında 60 toplanma merkezi daha planlayıp AFAD'a bildirdik. Selçuk Belediyesi'nde de aynı çalışmayı yaptık. Orada 4 tane toplanma merkezi vardı ve hepsi merkezden uzaktı. Merkeze yakın 10 tane toplanma alanı elde ettik. Onaylanmasını bekliyoruz. Diğer ilçe belediyelerinden de aynı çalışmayı bekliyoruz' dedi.İzmir'de bulunan 210 deprem toplanma alanının yıllar önce yapılmış eski projeye göre belirlendiğini vurgulayan Abdullah İncir, şu anda AFAD İzmir Bölge Başkanlığı'nda yapılan çalışmalarla İzmir'de bulunan 210 deprem toplanma merkezinin sayısını yükseltmeye çalıştıklarını söyledi. İncir, "Bornova'da bütün mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, onlara ani bir deprem riskine karşı mahalle örgütlenmesine yönelik bilgi verdik. Belediyelerin de duyarlılığıyla muhtarlar, kendi mahallelerinde bulunan evlerin kapılarına en yakın deprem toplanma alanlarının yerini yazarak aileleri bilinçlendirecekler. Kapılarda kağıtlar asılı kalacak ve böylece ani bir tehlikeye karşı mahalle sakinleri koordineli olarak toplanacak. Bu hassasiyeti tüm muhtarların göstermesini bekliyoruz." dedi.