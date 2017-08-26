23 yaşındaki genç, kalp krizinden öldü

İzmir Karabağlar'da bir kişi otomobilinde ölü olarak bulundu

Olay İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan Tahsin Yazıcı Parkı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre bir otomobilde bir kişiyi hareketsiz yatarken gören çevredekiler dün akşam saatlerinde durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede araçta bulunan 23 yaşındaki Alican Bektaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Yapılan inclemede Bektaş'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Yakınlarının verdiği bilgiye göre Bektaş, daha önce de 2 kez kalp krizi geçirmiş.



Sinir krizi geçirdiler