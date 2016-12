Ablasının elini tutmasıyla yaşam belirtisi gösterdi

Henüz iki yaşındayken kan kanseri olduğu tespit edilen ve 1,5 yıl boyunca İzmir'deki hastanelerde tedavi gören Kürşat Kıvanç Sever, umutların kesildiği anda kemik iliği veren ablasının yoğun bakımda elini tutmasıyla yaşam belirtisi gösterdi ve 3 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

Asgari ücretle çalışan işçi Uygar ve ev hanımı eşi Esen Sever'in çocukları Elif Sude (13) ve Kürşat Kıvanç (5) Sever ile Çanakkale'deki mutlu yaşamı 3 yıl önce oğullarının hastalanması ile değişti.



Anne Esen Sever, yaptığı açıklamada, kızını 3 yıl önce yaşadıkları Çanakkale'deki doktora götürdüğünü, oğlunun da kontrollerini yaptırmak istediğini belirtti.



Doktorun Kürşat Kıvanç'ı hemen İzmir'e sevk ettiğini, Dr. Behçet Uz Hastanesinde oğluna o akşam Akut Miyeloid Lösemi (ALM) teşhisi konduğunu anlatan anne Sever, dünyanın başına yıkıldığını ve zorlu bir mücadelenin başladığını ifade etti.



Uyum sağlanınca ablası Elif Sude'nin kardeşine kemik iliği verdiğini dile getiren Sever, doktorların tüm çabasına rağmen nakil sonrası durumun yine kötüye gittiğini, oğlunun artık hiçbir şeye tepki vermediğini anlattı.



Yaşam destek ünitesine bağlı oğlunun sağlık durumunun 2015 yılının ekim ayında değiştiğini ifade eden Sever, şöyle konuştu:



"Kürşat yaşam ünitesine bağlandığında doktorlar her şeye hazırlıklı olmamızı istedi. Ancak 10 çocuktan 1'inin o durumdan kurtulabildiğini biliyorduk. Kızımı belki de son kez kardeşini görmesi için Kürşat'ın yanına doktorlardan gizli soktuk, oğlum ellerini oynatmaya başladı. Kürşat tabii ki bir mucize. 3 kez yoğun bakıma girdi çıktı ve sonunda iyileşme sürecine girdi."



Esen Sever, 1,5 yıl hastanede yatan ve kasları zayıflayan Kürşat Kıvanç'ın taburcu edildikten sonra fizik tedaviyle yürümeye başladığını, İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneğinin kullanımlarına sunduğu evde yaşadıklarını ve ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti.



Kardeşinin elini hiç bırakmayan Elif Sude Sever de yaşadıklarını ve duygularını şöyle anlattı:



"Kardeşime kemik iliği verdim ama yine de yaşam destek ünitesine bağlamışlar. Artık kimseyle konuşmuyormuş, hiç tepki vermiyormuş, bir kez görmek istedim yanına gidip elini tuttum, bana dönmesini söyledim, elimi sıktı. Birkaç gün sonra da yoğun bakımdan çıkarmışlar."



"Sona geldiğimizi düşündüğümüz anlar oldu"



Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi doktorlarından Prof. Dr. Serap Aksoylar, Kürşat Kıvanç'ın löseminin en ağır tiplerinden ALM tanısı aldığını, sadece ilaç tedavisinin yeterli olmadığını ve hastaya kemik iliği nakli yaptıklarını söyledi.



Ağır bir tedavi sürecinden sonra Kürşat Kıvanç'ın taburcu edildiğini aktaran Aksoylar, "Şu an gerçekten daha iyi ve her geçen gün daha iyiye gidiyor. Hepimiz mutluyuz. Gerçekten sona geldiğimizi düşündüğümüz anlar oldu tedavi sırasında. Yoğun bakım desteğiyle iyileşen ve hayatını kaybeden hastalarımız oluyor. O ince çizgide işe yarayan şeyler oluyor diye düşünüyorum. Ben Kürşat'ın tedavisinde de annenin ve ablasının da desteği olmuştur diye düşünüyorum." sözlerine yer verdi.