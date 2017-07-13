Aliağa'da mısır tarlasına uyuşturucu baskını

İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde, jandarmanın düzenlediği operasyonda mısır tarlasında hintkeneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı

Aliağa'da mısır tarlasına uyuşturucu baskını
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Barboros Hayrettin Paşa Mahallesi Kocakır mevkiinde mısır tarlasında hintkeneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese yapılan baskında mısır tarlasının içinde 970 kök hintkeneviri ele geçirildi. Operasyon kapsamında G.Y. ve Ö.Y., gözaltına alırken, olayla ilgili bir kişinin daha aranmasına devam edildiği belirtildi. Jandarmadan yapılan açıklamada uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: DHA
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