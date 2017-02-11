Anne ve babası intihar etmişti, eleştirilere yanıt verdi

Ülker ve Altan Çetin çifti, Mersin'den çok sevdikleri Çeşme'ye gelerek burada bir otel odasına yerleşmiş, sonra da geriye iki not bırakarak intihar etmişlerdi.
Çiftin intihar etmeden önce Kanada'da yaşayan oğullarına WhatsApp'tan intihar edeceklerini söyleyip vedalaşmışlardı. Oğulları ise bu mesaja, "Canlınız yetmedi, kendinizi öldürerek de ağzıma sı.ın. Nefret ediyorum ikinizden" yanıtını vermişti. Bunun üzerine oğulları Levent Noyan Çetin, çok eleştirildi.
Oğul Çetin, eleştiriler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Çetin şunları yazdı: "Annemi ve babamı kaybettim. Aynı günde Bir sürü insan, beni yakın tanıyan, uzaktan görmüş, hatta tanımayan, anlamaya çalışan, empati kuran insanlar bana içten dileklerini sundular. Çok yakınım sandığım bir iki kişi ciddiye alıp selam bile vermedi. Bir kısmı da belki kendilerini çok önemli hissettiklerinden tenezzül bile etmedi mesaj atmaya. Olsun her şey insanlar için. Vicdansızlar olmasa bu güzel insanların değerini kim anlayacak"
Ailesinin intihar etmesine atıfta bulunan Çetin, sözlerine şöyle devam etti: "Eceliyle ölenlere imreniyorum. Sansasyonellik yok, şov yok. Dört kolluya binip gidiyorlar. Sevdikleri ağlıyor, sevmedikleri ağlamıyor. Ne sade ne güzel. İşin şovuna kaçanlar da medyayı coşturuyor. Kimi methiye düzüyor kimi küfrediyor tanımadan. Oysa sırası gelen gidiyor abiler. Hepimiz öleceğiz. Ben de sen de o da. Ölümü kimse kendine yakıştırmıyor"
Barbaros Şansal'ın sözlerini hatırlattı
Geçtiğimiz günlerde Türkiye için 'kendi b....da boğulun' sözlerini söyleyen ve bu yüzden yargılanan Barbaros Şansal'ı da hatırlatan Çetin, o sözlerden dolayı o dönem Şansal'ı eleştirdiğini söyledi. Çetin Şansal'ı eleştirirken ayıp ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Zira bir haberin altına bırakılan yorumlara bakınca, Türkiye'nin b....da boğulmayı çoktan hak ettiğini de izlemiş oluyoruz. İçeriğini bilmedikleri ebeveyn- evlat ilişkisini, yaşamadıkları bir hayatı hoyratça eleştirebilen, cahil, yobaz, ahlaksız bir ülkenin insanları bunlar. Haberin doğruluğunu teyit ettin mi? Aradaki ilişki ne? Kimin umurunda. Çünkü herkesin hayatı doğru, herkes hayırlı evlat, herkes örnek vatandaş, herkes vatansever. Birinin bir hatasını (!) bulmaya görsün. Yerden yere vuracak ahlakçılar. Eleştirince kendileri rahatlayacaklar, cennete varacaklar. Terör sadece tüfekle bombayla olmuyor. Bu terör değil de nedir? Bütün gün işi gücü olmayan, boş insanların laflarıyla sağa sola ateş açması, ateşler saçması. B...da boğulun insancıklar."
Konuyla ilgili ajanslara da bir açıklama yapan Çetin, WhatsApp mesajlarının doğru olduğunu ancak bu görüşmeyi polisin kimseye vermemesi gerektiğini hatırlattı. Çoğu insanın ailesinin intihar etmesi durumunda onlara öfke duyacağını belirten Çetin, anne ve babasını yanına çağırdığını ancak uçak olduğu için ailesinin yanına gelmediğini söyledi. Babasının akciğer kanseri olduğunu belirten Çetin, annesinin ise tek sağlık probleminin varis olduğunu anlattı. Ailesinin kimseye muhtaç olmamak için intiharı seçtiğini belirten Çetin, ailesi ile siyasi görüşü nedeni ile de tartıştıklarını söyledi.
Çetin'in facebook profilini karartması ve ailesiyle ilgili haberleri hesabından paylaşması da dikkat çekti.