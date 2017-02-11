Anne ve babası intihar etmişti, eleştirilere yanıt verdi

Önceki gün Çeşme'de yaşlı bir çift denize atlayarak intihar etti. İntihar sonrası çiftin Kanada'da yaşayan oğulları eleştiri yağmuruna tutuldu. Levent Noyan Çetin, eleştiriler üzerine bir açıklama yaptı

Ülker ve Altan Çetin çifti, Mersin'den çok sevdikleri Çeşme'ye gelerek burada bir otel odasına yerleşmiş, sonra da geriye iki not bırakarak intihar etmişlerdi.



Çiftin intihar etmeden önce Kanada'da yaşayan oğullarına WhatsApp'tan intihar edeceklerini söyleyip vedalaşmışlardı. Oğulları ise bu mesaja, "Canlınız yetmedi, kendinizi öldürerek de ağzıma sı.ın. Nefret ediyorum ikinizden" yanıtını vermişti. Bunun üzerine oğulları Levent Noyan Çetin, çok eleştirildi.



Oğul Çetin, eleştiriler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Çetin şunları yazdı: "Annemi ve babamı kaybettim. Aynı günde Bir sürü insan, beni yakın tanıyan, uzaktan görmüş, hatta tanımayan, anlamaya çalışan, empati kuran insanlar bana içten dileklerini sundular. Çok yakınım sandığım bir iki kişi ciddiye alıp selam bile vermedi. Bir kısmı da belki kendilerini çok önemli hissettiklerinden tenezzül bile etmedi mesaj atmaya. Olsun her şey insanlar için. Vicdansızlar olmasa bu güzel insanların değerini kim anlayacak"



Ailesinin intihar etmesine atıfta bulunan Çetin, sözlerine şöyle devam etti: "Eceliyle ölenlere imreniyorum. Sansasyonellik yok, şov yok. Dört kolluya binip gidiyorlar. Sevdikleri ağlıyor, sevmedikleri ağlamıyor. Ne sade ne güzel. İşin şovuna kaçanlar da medyayı coşturuyor. Kimi methiye düzüyor kimi küfrediyor tanımadan. Oysa sırası gelen gidiyor abiler. Hepimiz öleceğiz. Ben de sen de o da. Ölümü kimse kendine yakıştırmıyor"



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