Aradığınız iş bu fuarda

İzmir'de, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen İstihdam Fuarı'nda işverenlerle iş arayanlar buluştu

Bir otelde gerçekleştirilen, değişik sektörlerden 60'a yakın firmanın katıldığı fuar, düzenlenen törenle açıldı. Fuar kapsamında iş arayışında olan vatandaşlar, firmaların stantlarını ziyaret ederek, hem iş başvurusunda bulundu hem de firmaların çalışma şartlarıyla ilgili bilgi sahibi oldu.



Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Kabak, "Çalışmak İsteyene İşte Fırsat" sloganıyla istihdam seferberliğini gerçekleştirdiklerini aktararak, iş arayanlara, işini değiştirmek isteyenlere bu fuar kapsamında fırsat sunduklarını söyledi.



Fuara bu yıl katılımın daha yüksek olduğunu aktaran Kabak, "En az 20 bin katılımcı bekliyoruz, Türkiye'nin hedefi 2 milyonun üzerinde ilave istihdam yaratmak, bugüne kadar 400 bin istihdamı gerçekleştirmiş durumdayız. Burada arz ve talebi buluşturmamız çok çok önemli. Bazı firmalarımız eleman arıyor bulamıyor, bazı gençlerimiz de iş arıyor bulamıyor. Bu etkinlikle iş arayanla eleman arayanı tek çatı altında buluşturmuş oluyoruz, bir kişi iş aramaya gittiğinde kaç yeri ziyaret edebilir? Bu fuarda 1 günde aynı yerde 60 iş yeriyle birebir görüşebilme, CV verebilme imkanına sahipsiniz." dedi.



"Çocuğum için iş arıyorum"



İş başvurusu yapmak için fuara gelen Mehmet Çakıroğlu, fuarda bir çok firmayı bir anda bulmanın büyük bir avantaj olduğunu belirterek, "Ben aradığım iş olanaklarını sağlayan 6 firma buldum, başvuruları yaptım. Fuar çok yoğun inşallah bana geri dönüş gerçekleşir." diye konuştu.



Mahsun Bahur ise fuarın gençler için büyük bir fırsat olduğunu, fuarda standları tek tek gezerek firmaların insan kaynakları müdürleriyle konuşma fırsatı bulduklarını ifade ederek, fabrikaların üretim kısmında iş aradığını dile getirdi.



Fuara oğlu için iş aramak üzere gelen Şerife Şen, oğlunun lise mezunu olduğunu, onu istihdam edecek bir firma arayışında olduklarını söyleyerek, "Biliyorsunuz günümüzde iş bulmak bir hayli zor, inşallah buluruz." şeklinde konuştu.



Bir firmanın İnsan Kaynakları Müdürü Mehmet Çakıroğlu ise fuara ilginin yoğun olduğunu dile getirerek, "Bizimle çalışmak isteyen kişilerin başvurularını alıyoruz, onlara çalışma imkanlarımızı anlatıyoruz. Bizimle çalışmak isteyen kişilerden başvuruları alıp, onları bünyemizde tutup daha sonra olası fırsatlarda davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.



