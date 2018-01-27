Balık çiftliği havuzu patladı. Duyan sahile koştu!

İzmir Karaburun'da bulunan bir balık çiftliğindeki havuz patladı. 80 ton çipura ve levrek denize kaçtı. Olayı duyanlar ise oltasıyla denize koştu

Balık çiftliği havuzu patladı. Duyan sahile koştu!

Olay İzmir Karaburun'daki Küçükbahçe'de meydana geldi. Alınan bilgiye göre burada faaliyet gösteren bir balık üretme çiftliğinin havuzu patladı. Patlama nedeniyle havuzda bulunan 80 ton çipura ve levrek de denize kaçtı.

Haber sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Haberi duyanlar ise oltalarını alarak Küçükbahçe sahiline akın etti. Tüm sahili dolduran balıkçıların günü ise bereketli geçti. Eli boş giden balıkçı olmazken, kovalar balıkla doldu.

Balık üretme havuzunun ise rüzgar nedeniyle patladığı öğrenildi.

Etiketler; #izmir #karaburun #balık çiftliği
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